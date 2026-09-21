«الرستماني التجارية» تطلق «سيتروين C5 Aircross» في الإمارات

أعلنت شركة الرستماني التجارية، الموزع الحصري والمعتمد لسيارات «سيتروين» و«سوزوكي» في الإمارات، إطلاق سيارة «سيتروين C5 Aircross» الجديدة كلياً، في خطوة توسع حضور العلامة الفرنسية في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالدولة.

ويأتي الطراز الجديد، الذي يمثل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة لدى «سيتروين»، بتصميم جديد يجمع بين الرحابة والراحة والتقنيات الحديثة، مع استهداف شريحة السائقين والعائلات الباحثين عن الاستخدام العملي وتجربة قيادة مريحة. ويتوفر الطراز في السوق الإماراتية بفئتين، تبدأ أسعارهما من 106,999 درهماً وتصل إلى 116,999 درهماً.

وتعتمد «C5 Aircross» على محرك بنزين توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 180 حصاناً وعزم دوران 240 نيوتن متر، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة، فيما يصل معدل استهلاك الوقود المجمع إلى نحو 14.1 كيلومتراً لكل لتر.

وتضم المقصورة شاشة لمس عالية الدقة بقياس 13 بوصة، مع تقنيات اتصال تشمل «Apple CarPlay» و«Android Auto» لاسلكياً، إلى جانب الشحن اللاسلكي للهواتف والدخول والتشغيل دون مفتاح، بحسب فئة التجهيز.

كما توفر السيارة مساحة تخزين تصل إلى 1,985 لتراً عند طي المقاعد الخلفية، إضافة إلى سقف زجاجي بانورامي قابل للفتح ومجموعة من أنظمة مساعدة السائق والسلامة، تشمل الكبح النشط في حالات الطوارئ والمساعدة على البقاء في المسار والتعرف على إشارات المرور، فيما تضيف الفئات الأعلى تجهيزاً نظام تثبيت السرعة المتكيف مع خاصية التوقف والانطلاق.

وقال محمد الحلو، رئيس قسم المبيعات والتسويق في شركة الرستماني التجارية، إن الشركة تلمس طلباً متزايداً في السوق الإماراتية على المركبات التي تجمع بين الراحة والعملية والتقنيات الذكية، مشيراً إلى أن إطلاق الطراز الجديد يستهدف تلبية احتياجات الاستخدام اليومي والتنقل بين إمارات الدولة والرحلات العائلية.

وتصنع «C5 Aircross» في مصنع «سيتروين» التاريخي بمدينة رين الفرنسية، فيما تتوافر السيارة حالياً عبر شبكة صالات عرض الشركة في الإمارات.