20 ألف مشارك في «أبوظبي المالي» يرسمون مستقبل القطاع

اختتم أسبوع أبوظبي المالي فعاليات دورته الثالثة بنجاح مسجلاً إنجازاً جديداً نحو ترسيخ مكانته ضمن أهم المحافل المالية على مستوى العالم، حيث استقطب أكثر من 20 ألفاً من الرواد والقادة والمديرين التنفيذيين والخبراء في القطاع المالي العالمي.

واستكشف أسبوع أبوظبي المالي، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال»، مختلف أوجه وجوانب رأس المال، بما في ذلك رأس المالي الاقتصادي والبشري والثقافي والبيئي والتكنولوجي.

وتميز الحدث بأجندة فعاليات غنية وحافلة، حيث شهد استضافة أكثر من 350 عرضاً وجلسة نقاشية بارزة ضمن أكثر من 60 حدثاً ومؤتمراً استراتيجياً أسهمت في صياغة مشهد القطاع المالي.

وقدم الحدث سلسلة من المؤتمرات والفعاليات الجديدة مثل منتدى يو بي إس للاستثمار، وقمة التمويل الإسلامي، وقمة سبيرز: منتدى الثروات الخاصة، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، ما أضاف رؤى ووجهات نظر جديدة لمشهد المال والأعمال العالمي.

وقال أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي:

يشكل أسبوع أبوظبي المالي منصة بارزة ومؤثرة تستقطب أهم رواد وقادة المال والأعمال الدوليين للتواصل وتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف آفاق مستقبل رأس المال.

وبعدما رسخت أبوظبي مكانتها الرائدة كعاصمة رأس المال، تقود العاصمة اليوم الحوار المستقبلي حول التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاستدامة، وهي الجوانب الأساسية التي سترسم مشهد التمويلات العالمية خلال العقد المقبل.

وانطلاقاً من النجاح الاستثنائي الذي حققه أسبوع أبوظبي المالي هذا العام، والذي شكل شهادة ساطعة على ثقة المجتمع المالي الدولي في مدينتنا، سنواصل جهودنا الدؤوبة والتزامنا بدفع الابتكار وبناء الشراكات لصياغة مستقبل القطاع المالي.

جلسات

واستضاف أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 600 متحدث من أهم الشخصيات البارزة والمؤثرة، من بينهم ممثلون عن أهم المؤسسات المالية الرائدة في العالم.

حيث شاركوا رؤى وخبرات عميقة حول مجمل التحولات الاقتصادية العالمية. وحضر حفل الافتتاح كوكبة من القيادات الاقتصادية في أبوظبي بجانب قائمة من كبار قادة المال والأعمال من أكثر من 172 دولة.

وجمعت الدورة الثالثة من مؤتمر «أسيت أبوظبي» أهم شركات إدارة الأصول ومديري الأصول والمؤسسات المصرفية الاستثمارية ومشاريع رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية وغيرهم من جهات الاستثمار المؤسسي، بمحافظ أصول تزيد قيمتها على 42.5 تريليون دولار، لمشاركة رؤيتهم وخبراتهم وتوفير معطيات مهمة حول عدد من أكبر صناديق التحوط في العالم.

كما شهد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام انضمام 44 جهة جديدة للتوقيع على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للجهات الموقعة إلى 160 جهة يجمعها التزام مشترك بتعزيز الاستدامة عبر قطاعات إدارة الأصول.