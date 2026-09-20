«مبادلة» تبحث الاستثمار في «أنسالدو إنرجيا» الإيطالية

تدرس شركة «مبادلة للاستثمار» الدخول في رأسمال شركة «أنسالدو إنرجيا» الإيطالية، في تحرك يعكس جاذبية قطاع الطاقة المرتبط بالطلب المتسارع على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية.

ووفقاً للصحيفة، تجري «مبادلة» محادثات مع «سي دي بي إكويتي» التابعة لـ«كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي» الإيطالية، والتي تمتلك 99.6% من «أنسالدو إنرجيا»، وسط اهتمام عدد من المستثمرين الخليجيين بالشركة. وتشير المعلومات إلى أن السيناريو المطروح يتضمن دخول «مبادلة» بحصة أقلية، مع احتفاظ «سي دي بي إكويتي» بالسيطرة على الشركة، فيما لم يتحدد بعد الهيكل النهائي لأي صفقة محتملة. ولم تعلق «سي دي بي إكويتي» على المعلومات.

وتأتي المحادثات في وقت تشهد فيه «أنسالدو إنرجيا» تحولاً لافتاً في الطلب على منتجاتها، خصوصاً توربينات الغاز الكبيرة التي تستخدم تقليدياً في محطات توليد الكهرباء، لكنها أصبحت تحظى بأهمية متزايدة مع التوسع العالمي في مراكز البيانات وارتفاع احتياجات البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعد «أنسالدو إنرجيا»، التي تأسست عام 1853 وتتخذ من جنوة مقراً لها، أكبر منتج أوروبي لتوربينات الغاز الكبيرة، بحصة سوقية تبلغ نحو 42%، وفق «كورييري ديلا سيرا». كما وقعت الشركة أخيراً عقداً لتوريد 8 توربينات غاز لمركز بيانات في ولاية تكساس، في خطوة تعزز عودتها إلى السوق الأمريكية.

وتعكس طفرة الطلب على هذه المعدات التحول المتسارع في احتياجات قطاع التكنولوجيا من الطاقة، إذ تجاوز الطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى المعروض المتاح من التوربينات. ووفق تقديرات أوردتها الصحيفة، ارتفعت أسعار التوربينات بنحو 300% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما باتت بعض الشركات العالمية تقبل طلبات جديدة بتواريخ تسليم تمتد إلى ما بعد 2031.

وتوفر «أنسالدو» أيضاً قاعدة تشغيلية قائمة في الإمارات، إذ تدير منذ نحو 30 عاماً منشأة في أبوظبي يعمل فيها قرابة 250 موظفاً، وتختص بإصلاح شفرات التوربينات لخدمة السوق الشرق أوسطية. كما يوجد في أبوظبي أحد مركزي الشركة لمراقبة أداء التوربينات وتطوير خدمات الصيانة التنبؤية، إلى جانب مركزها الآخر في جنوة.

وفي 2025، عادت «أنسالدو إنرجيا» إلى تحقيق الأرباح بعد سنوات من التحديات، مسجلة صافي ربح بلغ 20 مليون يورو، فيما وصلت الإيرادات إلى نحو 1.2 مليار يورو. وبلغت قيمة الطلبات الجديدة المتراكمة في نهاية العام الماضي نحو 2.3 مليار يورو، بزيادة تعكس قوة الطلب على منتجات الشركة.

ويأتي اهتمام «مبادلة» بالشركة في سياق أوسع من التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، حيث بات تأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات أحد العوامل الرئيسة في استثمارات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومن شأن أي استثمار محتمل أن يوفر لـ«أنسالدو» رأس مال إضافياً لتمويل خطط النمو والتوسع، بما في ذلك فرص الاستحواذ والتوسع في سلسلة توريد الطاقة والتقنيات المرتبطة بها.

ولا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم يتم الإعلان عن قيمة الاستثمار أو نسبة الحصة المحتملة أو الجدول الزمني لأي اتفاق. إلا أن التطور يسلط الضوء على تنامي ارتباط رأس المال الخليجي بالقطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تستفيد مباشرة من موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.