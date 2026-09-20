غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تتعاون مع «أوراسيا كابيتال»

سعيد القرقاوي:

نواصل دعم نمو منظومة الاقتصاد الرقمي بتوفير مسارات عملية وفعّالة

جوليان بلوزو:

نعمل على اكتشاف الشركات الواعدة وتمكينها



نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع شركة «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، فعالية مخصصة لتعزيز فرص تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة.

وجمعت الفعالية مؤسسي 7 شركات ناشئة متخصصة في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي، مع فريق الاستثمار في شركة «أوراسيا كابيتال» وبرنامجها الاستثماري «ساندبوكس»، حيث قدموا عروضاً حول نماذج أعمال شركاتهم، وحلولها وخططها للنمو والتوسع، وذلك بهدف الحصول على تمويل استثماري، وتلقوا ملاحظات فورية بشأن متطلبات المراحل اللاحقة من عملية التقييم والاستثمار المحتمل. وأثمرت الجلسة عن تأهل عدد من الشركات الناشئة إلى المرحلة التالية من عملية التقييم لدى «أوراسيا كابيتال»، مع إمكانية الاستفادة من برنامج «ساندبوكس» لتسريع مسارات نموها.

تواصل مباشرةً

وقال سعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «نحرص على توفير مسارات عملية وفعّالة، تُمكّن شركات التكنولوجيا الناشئة من التواصل مباشرةً مع المستثمرين المحتملين، والاستفادة من فرص الوصول إلى رأس المال والخبرات التي تدعم نموها وتوسعها. ونلتزم بدعم نمو منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد الرقمي».



منظومة استثمارية

من جانبه، قال جوليان بلوزو شريك أول في أوراسيا كابيتال: «نؤمن بأن تمويل الشركات الناشئة يحقّق أثراً أكبر عندما يقترن بالخبرة والتوجيه والوصول إلى منظومة استثمارية تدعم تطورها. ويعكس تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حرصنا على اكتشاف الشركات التكنولوجية الواعدة، وتمكينها من تطوير نماذج أعمالها، وتسريع نموها وتوسّعها انطلاقاً من دبي، بما يُسهم في تعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في الإمارة».

منصة تكنولوجية

وضمت قائمة الشركات المشاركة في الفعالية كلاً من: «أراكان» (Arakan)، وهي منصة تكنولوجية إماراتية تقدم حلولاً رقمية تدعم الشركات في مجالات الامتثال والمتطلبات المؤسسية والعمليات ذات الصلة؛ و«دونو» (Duno)، وهي منصة مستقلة للذكاء التشغيلي، تساعد جهات الإقراض على تقييم وفهم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ و«يونيا» (YOUNEA)، وهي منصة للذكاء الاصطناعي تتيح للشركات نشر أدوات ذكاء اصطناعي مساعد، تحمل علاماتها التجارية عبر قنوات تشمل الصوت والمحادثات وواتساب.

كما شملت الشركات «ريايتاك» (Riayatech)، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الصحية، تطور حلولاً رقمية تهدف إلى تحسين عمليات الرعاية الصحية وتجربة المرضى ومقرها الإمارات؛ و«أيفلين» (Avelin)، وهي منصة للذكاء الاصطناعي، توفر قدرات متقدمة عبر الحوسبة السحابية، أو التشغيل داخل مقار المؤسسات، أو في بيئات معزولة عن الشبكات؛ و«سينسي» (SENSI)، وهي شركة ناشئة في تكنولوجيا العطور، تطور حلولاً رقمية لتقنيات الروائح والتجارب الحسية ضمن مفهوم «إنترنت العطور»؛ و«كوجنيفر» (Cogniver)، وهي منصة مؤسسية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تستخدم أدوات ذكاء اصطناعي مساعد ذاتية، لدعم أتمتة سير العمل والعمليات المؤسسية.

صندوق «أوراسيا كابيتال»

وتدير «أوراسيا كابيتال» صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم، يركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة، بدءاً من مرحلة ما قبل التأسيس، ووصولاً إلى الجولة الاستثمارية (ب). ومن خلال برنامجها الاستثماري «ساندبوكس»، تتيح الشركة للمؤسسين فرصاً استثمارية محتملة، تتراوح قيمتها بين 550 ألف درهم، و11 مليون درهم تقريباً. إلى جانب خدمات الإرشاد والتوجيه، ودعم جاهزية الشركات للاستثمار، وإتاحة الوصول إلى منظومة أوسع من الشركات الناشئة.

ويندرج تنظيم الجلسة في إطار مساعي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بدعم التواصل بين الشركات التكنولوجية الناشئة مع المستثمرين، بما يسهّل وصولها إلى فرص التمويل المحتملة، ويدعم قدرتها على التوسع والنمو؛ كما يأتي ذلك انسجاماً مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة، والرامية إلى استقطاب الأعمال والاستثمارات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز نمو منظومة الاقتصاد الرقمي فيها.