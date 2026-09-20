غرفة أم القيوين تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال ريادة الأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وفداً اقتصادياً صينياً رفيع المستوى يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية، يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان صيني، وذلك ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.

تأتي زيارة الوفد إلى الدولة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

وتتنوع أنشطة الشركات التي يمثلها الوفد لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والضيافة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والإضاءة الذكية والعقارات والخدمات الاستثمارية والمنسوجات والملابس، فيما يضم الوفد ممثلين عن شركات تمتلك أصولاً واستثمارات كبيرة وتسعى إلى تعزيز حضورها وشراكاتها في السوق الإماراتية.

واستقبلت الغرفة الوفد في مقرها، مع آمنة الحمادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الإمارات لدى الصين التي رافقت الوفد، بحضور يوسف طحنون، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعائشة راشد سلطان ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وأحمد عبيد إبراهيم، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة.

وبدأ الوفد برنامجه بجولة ميدانية في عدد من المصانع بمنطقة أم الثعوب الصناعية، اطلع خلالها على تطور القطاع الصناعي في الإمارة، وما يوفره من فرص استثمارية ومزايا وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات.