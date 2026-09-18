"أبوظبي للأوراق المالية" و"الرمز كابيتال" يطلقان الجولة الرابعة من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"





أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في المنطقة العربية، وشركة "الرمز كابيتال" عن إطلاق الجولة الرابعة من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع تبنّي نهج استثماري طويل الأمد في دولة الإمارات.

وتأتي الجولة الرابعة استكمالاً للزخم الذي حققته الجولات الثلاث السابقة، حيث تتيح المسابقة للمستثمرين الجدد وذوي الخبرة فرصة تطبيق معارفهم الاستثمارية عملياً ضمن بيئة سوق حقيقية.

كما تمكن المشاركين من تطوير وتطبيق استراتيجياتهم الاستثمارية، وتعزيز فهمهم لديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في الأداء الاستثماري.

وتُقام الجولة الرابعة خلال الفترة من 21 سبتمبر الجاري إلى 20 أكتوبر المقبل، وهي متاحة لجميع المستثمرين الذين يمتلكون حساب تداول نشطاً لدى "الرمز".

وسيتنافس المشاركون على أميال من برنامج ضيف الاتحاد، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 1,000,000 ميل، والفائز بالمركز الثاني على 500,000 ميل، والفائز بالمركز الثالث على 250,000 ميل.

كما يمكن للمشاركين متابعة أدائهم بصورة مجهولة عبر لوحة صدارة إلكترونية مخصصة طوال فترة المسابقة.

وسيتم تقييم أداء المشاركين استناداً إلى نسبة العائد المرجّح زمنياً (TWR)، والتي تقيس أداء الاستثمار بصورة مستقلة عن حجم المحفظة، بما يوفر أساساً موحداً لتقييم استراتيجيات التداول ومقارنتها.

وتأتي المسابقة ضمن الجهود الأوسع التي يبذلها سوق أبوظبي للأوراق المالية و"الرمز كابيتال" لجعل التعلم المالي أكثر عملية وسهولة في الوصول.

ومن خلال الجمع بين المشاركة الفعلية في السوق وإتاحة المعلومات والرؤى الاستثمارية، توفر المبادرة للمستثمرين تجربة تفاعلية تسهم في تطوير معارفهم وتعزيز فهمهم لأسواق رأس المال.

ويعكس إطلاق الجولة الرابعة التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية و"الرمز كابيتال" المتواصل بالمساهمة في بناء قاعدة أكثر وعياً وتفاعلاً من المستثمرين، ودعم توسيع نطاق المشاركة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسيخ ثقافة الاستثمار الواعي طويل الأمد.