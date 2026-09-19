«دناتا للسفريات» توسّع حضورها العالمي بـ 12 اتفاقية شراكة

وقّعت مجموعة دناتا للسفريات، ذراع السفر التابعة لشركة دناتا لخدمات الطيران والسفر، 12 اتفاقية شراكة خلال سوق السفر العربي 2026، في خطوة تعزز تنوع عروضها السياحية وتوسع حضورها الدولي.

وشملت الاتفاقيات مجالات الفنادق، والرحلات البحرية، والضيافة، والوجهات السياحية، وتكنولوجيا السفر.

وبالتوازي مع هذه الشراكات، أعلنت المجموعة دمج «ترافيل باغ» ضمن «إماجين كروزينغ»، إلى جانب توسيع «ذا فورت – الليسلي» التابعة للمغامرات العربية، في نهج يجمع بين توسيع شبكة الشراكات الخارجية ومواصلة الاستثمار في أعمال المجموعة ومنتجاتها الخاصة.

وقال جون بيفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات: «تعكس إعلاناتنا خلال سوق السفر العربي المجالات التي نرى فيها أقوى فرص النمو، بدءاً من تطوير علاماتنا المتخصصة في قطاع السفر، وتوسيع قنوات التوزيع لشركائنا، وصولاً إلى الاستثمار في تجارب تمنح المسافرين مزيداً من الأسباب لاختيار وجهة بعينها».

وتسهم اتفاقية مجموعة دناتا للسفريات مع روتانا في توسيع الوصول إلى محفظتها التي تضم 118 فندقاً ومنتجعاً، من خلال قنوات السفر الترفيهي والتوزيع بالجملة وسفر الشركات والمجموعات التابعة للمجموعة، وربط روتانا بالمسافرين في أكثر من 180 سوقاً مصدراً.

وفي إطار أعمال دناتا للسفر الترفيهي، جمعت 7 اتفاقيات جديدة شركاء من قطاعات الرحلات البحرية والضيافة الفاخرة والوجهات السياحية.

كما وقّعت دناتا للسفريات اتفاقية مع «كيرزنر إنترناشيونال» لتعزيز عروضها في قطاع العطلات الفاخرة، والتي تشمل المنتجعات العائلية والإقامات فائقة الفخامة وتجارب العافية، من خلال علامات من بينها «أتلانتس»، و«ون آند أونلي»، و«سيرو»، و«رير فايندز».

وإلى جانب الشراكات مع المشغلين، أبرمت وكالة السفر اتفاقيات مع عدد من الهيئات السياحية.

وفي دبي، أعلنت المغامرات العربية عن استثمار بقيمة 8 ملايين درهم لتوسعة «ذا فورت – الليسلي»، مع إضافة مجموعة جديدة من تجارب المغامرات والمطاعم والثقافة، على أن يتم افتتاحها على مراحل اعتباراً من عام 2027.