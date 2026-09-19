«فلاي دبي» تدعم مهارات الطيارين بشراكة استراتيجية مع «إغناتيا» و«سكايبورن»

أعلنت «فلاي دبي» عن شراكة استراتيجية مع إغناتيا للطيران وأكاديمية سكايبورن للطيران لتعزيز قدرات طياريها التدريبية وتطوير برنامجها التدريبي الأساسي للطيارين.

وستوفر الشراكتان التدريب العملي على الطيران للدفعة الأولى من البرنامج، ما يوفر للمرشحين مساراً منظماً للتأهل للحصول على رخصة طيار متعدد الطاقم (MPL)، والاندماج في عمليات فلاي دبي كمساعدي طيار.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بالاستثمار في الجيل المقبل من المواهب في قطاع الطيران، وبناء القدرات اللازمة لدعم نمو فلاي دبي على المدى الطويل وتوسعها التشغيلي.

ويتيح لنا العمل مع مزودي التدريب مثل إغناتيا وسكايبورن تعزيز برنامجنا التدريبي الأساسي للطيارين، ويضمن تزويد المتدربين لدينا بالمهارات اللازمة للتقدم بثقة في عملياتنا الجوية».

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في استراتيجية فلاي دبي طويلة الأجل لبناء قاعدة مستدامة من الطيارين المهرة لدعم توسع أسطولها وشبكتها خلال العقد المقبل.

وقال الكابتن أحمد بن حزيم، نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران وتدريب الطاقم في فلاي دبي: «صُمم برنامجنا التدريبي للطيارين المبتدئين لاستقطاب أفضل الكفاءات إلى فلاي دبي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتدريب الطيران.

ويُظهر الاهتمام الكبير الذي لمسناه من مختلف أنحاء العالم مدى نجاح هذا الطموح.

وتتيح شراكتنا مع إغناتيا وسكايبورن لمتدربينا الوصول إلى نخبة من مدربي الطيران الأكثر خبرة، بالإضافة إلى بنية تحتية تدريبية متطورة في أوروبا والولايات المتحدة، ما يمكننا من تقديم تجربة تدريبية، تلبي وفق أعلى المعايير في هذا القطاع، والتي نعتمدها في عملياتنا الجوية».

وقال جورج زوغرافاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة إغناتيا للطيران: «تمثل شراكتنا مع فلاي دبي خطوة حيوية بالنسبة لإغناتيا، فنحن نستثمر معاً في الجيل القادم من الطيارين الذين سيحافظون على أعلى معايير السلامة والمهارة والأداء، التي يتطلبها قطاع الطيران الحديث.

ويُعد اختيار فلاي دبي لنا انعكاساً لجودة التدريب الذي نقدمه، ويشرفنا دعم نمو الناقلة من خلال إعداد طيارين يجسدون الاحترافية والتميز».

وقال لي وودوارد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورن: «إن اختيار فلاي دبي لنا دليل على معاييرنا المتميزة في مجال الطيران، ونحن مستعدون دوماً لتوفير هذه المعايير في هذا القطاع لجمهور جديد ومتنوع، وصولاً إلى المتدربين من أستراليا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا ضمن هذا البرنامج العالمي.

السلامة والجودة قيمتان أساسيتان نجسّدهما في سكاي بورن، سواءً في قيادتنا أو في تقديم برامجنا التدريبية.

سيحظى الجيل القادم من طياري فلاي دبي بفرصة التدريب في مرافق حديثة مع خبراء في مجالهم، ما يؤهلهم منذ اليوم الأول للعمل في قمرة القيادة».