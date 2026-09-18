منصة شرطة دبي بـ«سوق السفر العربي» تستقبل 5 آلاف زائر



استقطبت منصة القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 5000 زائر على مدى أربعة أيام، اطلعوا على منظومة من الخدمات والمبادرات الذكية التي تقدمها شرطة دبي في قطاع الأمن السياحي، ودورها في تعزيز أمن وسلامة الزوار والسائحين. وأشاد زوار المنصة بتطور الخدمات الشرطية الذكية وسهولة الوصول إليها والاستفادة منها، مؤكدين أن توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في تقديم الخدمات الأمنية يعزز شعور الزوار بالأمن والطمأنينة، ويسهم في توفير تجربة سياحية متكاملة.

واستقبلت المنصة خلال أيام المعرض 67 وفداً رسمياً ومحلياً ودولياً، اطلع أعضاؤها على أبرز التجارب والممارسات والخدمات التي تقدمها شرطة دبي، وما توظفه من تقنيات وحلول مبتكرة لدعم أمن الزوار والسائحين. واستفاد 212 شخصاً من المحاضرات التوعوية والتخصصية التي قدمتها شرطة دبي ضمن مشاركتها في المعرض، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات الأمنية والسياحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة، والتعريف بالقنوات والخدمات الذكية المتاحة للزوار والسائحين. وشهدت المشاركة توقيع شرطة دبي 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات، بهدف توسيع الشراكات وتعزيز التكامل مع مختلف القطاعات وتطوير خدمات ومبادرات تدعم جودة الحياة.

وعرضت شرطة دبي أمام زوار المنصة عدداً من خدماتها في قطاع الأمن السياحي، من بينها خدمة الإنقاذ الجبلي التابعة لمركز شرطة حتا، التي يقدمها متخصصون لتعزيز أمن وسلامة زوار ومرتادي المناطق الجبلية والسياحية في حتا، إلى جانب خدمة دعم السياح عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وأتاحت المنصة للزوار تجربة التجول في متحف شرطة دبي بحي الفهيدي التاريخي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وقدمت نبذة عن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، المقرر تنظيم نسخته الثامنة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2027 في المدينة التدريبية بالروية، بمشاركة فرق شرطية وتكتيكية وفرق تدخل سريع من مختلف دول العالم.

واستعرضت المنصة تطبيق شرطة دبي الذكي، الذي يتيح للجمهور الوصول إلى مجموعة من الخدمات الشرطية والأمنية على مدار الساعة، إلى جانب مجسم لمشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى، المقام على مساحة 155 هكتاراً، بطاقة استيعابية تبلغ 2500 طالب وطالبة، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027.

وعرضت خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني، التي تتيح للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة.

وقدمت شرطة دبي خدمة «عين الشرطة»، الهادفة إلى تعزيز مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

وشملت المشاركة محاضرات توعوية في مجال الأمن السياحي تناولت الإجراءات والخدمات التي تسهم في تعزيز أمن وراحة السائح، إلى جانب التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة «e-Crime»، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.