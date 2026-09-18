تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط خسائر الاتصالات والطاقة



تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة ​مع تصدر أسهم شركات الاتصالات الخسائر، ‌في ​حين ساهم ارتفاع أسهم التكنولوجيا في وضع المؤشر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، في أسبوع شهد تراجع أسعار النفط وقرارات من بنوك مركزية عدة في العالم بشأن أسعار ⁠الفائدة.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 641.57 نقطة، بعد أن ارتفع بأكثر من 1 % خلال الجلستين السابقتين، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوع.

ويتجه المؤشر ستوكس القياسي لتسجيل ‌أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، ‌في أسبوع حافل بقرارات أسعار الفائدة ‌من عدد من البنوك المركزية ‌حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) وبنك ‌إنجلترا.

وانخفضت أسهم ​قطاع الاتصالات 1.8 % في التعاملات المبكرة، مع هبوط سهم دويتشه تيليكوم 3.1 % وسهم إيرتل أفريقيا 4.8 %.

وهبطت ​أسهم ⁠قطاع الأغذية ⁠والمشروبات 1 %، بعدما تراجع سهم نستله 1.2 %، إثر سيطرة روسيا على الأصول ⁠المحلية للشركة السويسرية العملاقة للأغذية.

وتراجعت أسهم قطاع الطاقة 0.5 % مع انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، وسط آمال بأن تكون اضطرابات الإمدادات السعودية محدودة، رغم بقاء الأسعار ‌فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي المقابل، ساعدت مكاسب أسهم ​التكنولوجيا في الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.9 %. وقادت شركات الرقائق الإلكترونية المكاسب، وفي مقدمتها أيكسترون وإنفينيون تكنولوجيز.