تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط خسائر الاتصالات والطاقة

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة مع تصدر أسهم شركات الاتصالات الخسائر، في حين ساهم ارتفاع أسهم التكنولوجيا في وضع المؤشر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، في أسبوع شهد تراجع أسعار النفط وقرارات من بنوك مركزية عدة في العالم بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 641.57 نقطة، بعد أن ارتفع بأكثر من 1 % خلال الجلستين السابقتين، ليحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوع.
ويتجه المؤشر ستوكس القياسي لتسجيل أول مكسب أسبوعي له في 3 أسابيع، في أسبوع حافل بقرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا.
وانخفضت أسهم قطاع الاتصالات 1.8 % في التعاملات المبكرة، مع هبوط سهم دويتشه تيليكوم 3.1 % وسهم إيرتل أفريقيا 4.8 %.
وهبطت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 1 %، بعدما تراجع سهم نستله 1.2 %، إثر سيطرة روسيا على الأصول المحلية للشركة السويسرية العملاقة للأغذية.
وتراجعت أسهم قطاع الطاقة 0.5 % مع انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، وسط آمال بأن تكون اضطرابات الإمدادات السعودية محدودة، رغم بقاء الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وفي المقابل، ساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا في الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.9 %. وقادت شركات الرقائق الإلكترونية المكاسب، وفي مقدمتها أيكسترون وإنفينيون تكنولوجيز.