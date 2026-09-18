



أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات والصين تستثمران في مستقبل الطيران والتنقل الجوي المتقدم والبنية التحتية الذكية، ما يتيح فرصاً أكبر لتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات التنظيمية وشركات الطيران والمطارات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية والمبتكرين، من خلال البحث المشترك والتجارب التنظيمية وبيئات الاختبار وتطوير المواهب وتبادل المعرفة.

جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الرابع للجمعية الصينية للنقل الجوي، في بكين خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2026، تحت شعار «تكامل وتطوير الذكاء الاصطناعي والطيران المدني»، حيث ألقى سيف السويدي كلمة ضمن الأجندة الرئيسية للمؤتمر.

وأوضح السويدي - في كلمته - أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات كبيرة لإحداث تحول شامل في منظومة الطيران المدني، مشيراً إلى أن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب أطراً واضحة للحوكمة والتنظيم تضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة وشفافة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات والصين تجمعهما شراكة قوية وطويلة الأمد قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والطموح المشترك نحو مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يمثل أحد أبرز المجالات التي تجسد عمق هذه الشراكة، في ظل اتفاقيات خدمات جوية وتعاون يوفران أساساً متيناً لأكثر من 90 رحلة جوية أسبوعياً تربط بين مدن البلدين.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تقنية جديدة تضاف إلى قطاع الطيران، بل يمتلك القدرة على تغيير طريقة عمل منظومة الطيران بأكملها، بما يشمل التنظيم وإدارة المجال الجوي وصيانة الطائرات وخدمة المسافرين ودعم عملية اتخاذ القرار.

وقال سيف محمد السويدي: إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطيران يتطلب حوكمة وتنظيماً واضحين، بما يحافظ على سلامة وأمن القطاع، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق قدر أكبر من التوافق بشأن حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل توظيفها في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات والصين تستثمران في مستقبل الطيران والتحول الرقمي والتنقل الجوي المتقدم والبنية التحتية الذكية، ما يتيح فرصاً أكبر لتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات التنظيمية وشركات الطيران والمطارات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية والمبتكرين، من خلال البحث المشترك والتجارب التنظيمية وبيئات الاختبار وتطوير المواهب وتبادل المعرفة.

وأكد أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في الطيران يقاس بقدرته على جعل القطاع أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، وبما يسهم في تبسيط التعقيدات، ورصد المخاطر بصورة مبكرة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتوفير رحلة أكثر أماناً وجودة للمسافرين.

وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، عقد سيف محمد السويدي اجتماعاً ثنائياً مع بان يي شين، أمين عام الجمعية الصينية للنقل الجوي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين في قطاع الطيران المدني، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويشهد المؤتمر الرابع للجمعية الصينية للنقل الجوي، الذي يقام في بكين خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2026، فعاليات متعددة تشمل جلسات حوارية ومنتديات متخصصة ومعرضاً مهنياً، ويناقش موضوعات من بينها الطيران المدني الرقمي والذكي، وخدمات الطيران، والخدمات اللوجستية الجوية، والتعليم المهني في الطيران. وينعقد المعرض بمشاركة أكثر من 100 عارض، يستعرضون تقنيات وحلولاً تغطي مختلف حلقات سلسلة صناعة الطيران المدني.