«دبي للشركات العائلية» يزود 22 مشاركاً بمهارات القيادة والحوكمة وإدارة الأعمال



اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، الجمعة الدورة الثالثة من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية، الذي يهدف إلى إعداد الجيل القادم في الشركات العائلية لقيادة مسيرة النمو، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية في القيادة والحوكمة وإدارة الأعمال، بما يعزز استدامة الشركات العائلية على المدى الطويل.

واستقطبت الدورة الثالثة مجموعة ضمت 22 مشاركاً من الجيل القادم في الشركات العائلية، واعتمد البرنامج نهجاً تطبيقياً مبتكراً جمع بين النقاشات التفاعلية، ومحاكاة الأدوار، والتقييمات العملية، ودراسات الحالة المستندة إلى تجارب واقعية، بما عزز تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، ومكنهم من توظيف المفاهيم الرئيسية في التعامل مع التحديات واستثمار الفرص التي تواجه الشركات العائلية.

ومن خلال منهاج متكامل وشامل، يغطي البرنامج العديد من المجالات الحيوية والأساسية لتحقيق النجاح المستدام، بما في ذلك أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية، والاضطلاع بدور فعال كعضو في مجلس الإدارة، وريادة الأعمال واتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى جانب مهارات التواصل الفعالة وحل النزاعات. وأسهمت الجلسات التي قدمها خبراء متخصصون، والسيناريوهات المستوحاة من واقع الأعمال، والأدوات العملية، في ربط المعارف والمهارات المكتسبة بالمسؤوليات المهنية للمشاركين.

ومع ختام البرنامج، اكتسب المشاركون مجموعة من القدرات العملية التي تمكنهم من تحقيق التوازن بين مصالح العائلة والأعمال والملكية. كما عزز البرنامج فهمهم لمبادئ الحوكمة، ودور مجالس الإدارة في دعم النمو، وتطبيق أنظمة عادلة وفعالة في مجالات القيادة والتوظيف والمساءلة.

واستعرض البرنامج أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع احتياجات قطاعات الأعمال في المنطقة، وأسهم في تعزيز القدرات القيادية الشخصية والرؤية المهنية للمشاركين، بما يساعدهم على التعامل مع تحديات الأعمال بفعالية أكبر والمساهمة في تحقيق النجاح المستدام لشركاتهم العائلية.

ويساعد برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم العملية والإدارية لتمكينهم من قيادة شركاتهم العائلية وضمان استدامة نجاحها. كما يتيح البرنامج فرصة امتلاك المعرفة بما يتعلق باستكشاف تحديات الأعمال، وامتلاك مهارات القيادة العملية اللازمة للمضي بشركات المنتسبين قدماً ومواكبة التطورات العالمية.

ويعد مركز دبي للشركات العائلية الذي تم إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023 الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.