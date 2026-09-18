«سياحة عجمان» تطلق شراكة مع «الإعلام السياحي» لتوسيع حضور الإمارة عالمياً

وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام مذكرة تفاهم مع جمعية الإعلام السياحي الإماراتية، لتعزيز التعاون في الإعلام السياحي والثقافي، وتطوير المحتوى المتخصص الذي يبرز المقومات السياحية والثقافية والتراثية لإمارة عجمان، وذلك على هامش مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العربي.

وتؤسس المذكرة لشراكة إعلامية تستهدف توسيع نطاق الترويج للوجهة السياحية في عجمان، وتعزيز حضورها في وسائل الإعلام المحلية والدولية، من خلال إعداد وتنفيذ مبادرات ومحتوى إعلامي مشترك، وتبادل المواد الإعلامية والترويجية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتطوير كفاءات العاملين في الإعلام السياحي، بما يدعم جهود التعريف بمقومات الإمارة وفعالياتها ومبادراتها السياحية والثقافية.

وتأتي المذكرة في إطار حرص الدائرة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الوطنية ذات الصلة بالقطاع السياحي والإعلامي، وتوجهها نحو تعزيز التكامل مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية ذات النفع العام.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام: «تعكس هذه المذكرة التزام الدائرة الراسخ ببناء شراكات مؤسسية نوعية تُترجم رؤيتنا في تعزيز مكانة عجمان وجهة سياحية وثقافية متميزة على الخارطة العالمية. إن التعاون مع جمعية الإعلام السياحي الإماراتية يفتح آفاقاً واعدة لتوظيف الإعلام المتخصص كأداة فاعلة في إبراز مقومات الإمارة وإرثها التراثي والتاريخي، بما يعزز جهودنا المشتركة في دعم القطاع السياحي الوطني ويرسخ حضورنا الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي».

وقال حسين المناعي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي الإماراتية: «تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة على طريق تفعيل دور الإعلام السياحي المتخصص في إبراز مقومات دولة الإمارات السياحية والثقافية أمام العالم. ونتطلع من خلال هذا التعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام إلى تعزيز حضور الإعلام السياحي المتخصص، وبناء جسور تواصل مهنية تخدم منتسبي الجمعية والقطاع ككل، بما ينسجم مع رسالتنا في دعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع السياحي».