«دناتا» تدمج «ترافيل باغ» و«إيماجين كروزينغ» لدعم خيارات السفر في بريطانيا

أعلنت مجموعة «دناتا للسفريات» دمج «ترافيل باغ» ضمن أعمال «إيماجين كروزينغ»، في خطوة تستهدف تعزيز محفظتها لخدمات السفر في المملكة المتحدة، وتوسيع نطاق الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الخبرات المشتركة.

وتجمع الخطوة بين خبرة «ترافيل باغ» التي تمتد لأكثر من 45 عاماً في تصميم الرحلات والعطلات حسب الطلب، وعروض «إيماجين كروزينغ» المتخصصة في العطلات البحرية والتجارب السياحية المتكاملة.

وسيحصل عملاء «ترافيل باغ» على خيارات أوسع تشمل الرحلات البحرية وخدمات الدعم المتخصص «الكونسيرج».

كما تمنح عملية الدمج «إيماجين كروزينغ» أول حضور فعلي لها في متاجر التجزئة البريطانية، عبر شبكة «ترافيل باغ» التي تضم 7 متاجر، ستعمل بعلامة تجارية مزدوجة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى منتجات وخبرات الشركتين عبر شبكة بيع واحدة.

وقال جون بيفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات: «تتماشى عملية الدمج مع استراتيجيتنا الرامية للاستثمار في علامات تجارية متخصصة ورائدة وتمكينها من تحقيق إنجازات أكبر من خلال العمل المشترك مقارنة بما يمكن تحقيقه بشكل مستقل، حيث يتيح لنا تعزيز التعاون عبر محفظة أعمالنا، تقديم قيمة أكبر للعملاء وترسيخ مكانتنا السوقية على المدى الطويل، وبالنظر إلى المستقبل سنواصل تحديد الفرص التي تتيح لأعمالنا تحقيق كامل إمكاناتها عبر عملياتنا العالمية».

بدوره، قال توني روبرتس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيماجين كروزينغ»: «يعد انضمام «ترافيل باغ» إلى عائلة «إيماجين كروزينغ» إضافة نوعية، تعزز أعمالنا في المملكة المتحدة بشكل كبير، وتوفر في الوقت ذاته قيمة مضافة هائلة إلى عروضنا، من خلال الاستفادة من خبراتها العريقة في تصميم برامج السفر المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء».

وستواصل العلامتان العمل باسميهما الحاليين، مع الحفاظ على الفرق والعروض القائمة، فيما تستمر نيكولا ريتشاردسون في قيادة «ترافيل باغ» والانضمام إلى فريق القيادة العليا في «إيماجين كروزينغ».

وتعمل «إيماجين كروزينغ» في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، بينما تغطي «ترافيل باغ» وجهات في آسيا وأفريقيا والمحيط الهندي والكاريبي وأمريكا الشمالية، مع تنامي الطلب على الرحلات متعددة الوجهات والتجارب المصممة حسب الطلب.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية «دناتا للسفريات» لتعزيز التعاون بين علاماتها المتخصصة ودعم خطط النمو الدولي.