أحمد بن سعيد: دبي ترسخ مكانتها في قلب صناعة السياحة العالمية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن اختتام فعاليات الدورة الـ33 من «سوق السفر العربي 2026» بعد أربعة أيام من الفعاليات، رسّخ مكانة دبي في قلب صناعة السياحة العالمية، وجمع مجتمع القطاع لرسم ملامح مستقبل السفر والسياحة.

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن المعرض شكّل منصة لتعزيز الشراكات وتحويل الرؤى الطموحة إلى فرص واعدة، إلى جانب دوره في دعم تكامل الجهود بين مختلف المشاركين في قطاع السفر والسياحة.

وأشار إلى أن «سوق السفر العربي» أسهم في تعزيز التنوع في قطاع السفر والسياحة، وترسيخ دور دبي مركزاً عالمياً تلتقي فيه الأفكار والفرص، ومنصة تنطلق منها صناعة المستقبل وترسم عبرها ملامح وجهة الغد.

واختتمت فعاليات «سوق السفر العربي 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أربعة أيام شهدت مشاركة واسعة من مجتمع السفر والسياحة الدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات وتوقيع شراكات واتفاقيات في مجالات الطيران والضيافة والتكنولوجيا والسياحة، بما يعكس اتساع نطاق المعرض ودوره في دعم نمو القطاع واستشراف تحولاته المستقبلية.