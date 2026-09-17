دبي تختتم «سوق السفر العربي 2026» بنجاح وحضور دولي قوي

شهد معرض سوق السفر العربي لعام 2026 مشاركة واسعة وقوية من مجتمع السفر والسياحة الدولي، حيث اجتمع أبرز صنّاع القرار من كل من: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، وباكستان، والمملكة المتحدة، ومصر، والكويت، وعُمان، والأردن، وتركيا، والبحرين، وجنوب أفريقيا، وقطر، والولايات المتحدة، والصين، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر.

وقد استقطبت الدورة الثالثة والثلاثون من المعرض مشاركين من الأسواق الإقليمية والدولية إلى دبي، بمشاركة أكثر من 55 وجهة سياحية عرضت خدماتها ومنتجاتها على مدار أيام الحدث الأربعة، هذا وتقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مايو 2027.

وضمن حضور واسع شمل كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات ومديري المشتريات والمتخصصين في هذا المجال، عكست المشاركة المتنوعة في دورة هذا العام من المعرض مستويات الثقة المرتفعة في القطاع، كما أكدت في الوقت ذاته دور الحدث بوصفه منصة مثالية جامعة لمجتمع السفر والسياحة العالمي.

منصة عالمية

وبهذه المناسبة قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكّل معرض سوق السفر العربي 2026 مجدداً منصة عالمية مهمة جمعت نخبة من أبرز رواد قطاع السفر والسياحة من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، مؤكداً دور المعرض في تعزيز التواصل وبناء الشراكات واستشراف مستقبل القطاع. وقد عكست المشاركة الواسعة من الشركاء والجهات المعنية المكانة الراسخة لدبي بوصفها من أبرز الوجهات السياحية العالمية، بما تتمتع به من مقومات متنوعة وبيئة آمنة وشبكة ربط عالمية وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين من مختلف الأسواق. وقد أتاح المعرض فرصاً مهمة لتعزيز الشراكات القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى واستكشاف فرص واعدة للنمو والابتكار في قطاع السياحة».

وأضاف كاظم قائلاً: «نعتز بمشاركتنا في دورة ناجحة وجديدة من معرض سوق السفر العربي، التي أتاحت لنا فرصة مواصلة الحوار والتواصل مع شركائنا واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكات وتعزيزها بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة الدولية ودعم النمو المستدام للقطاع وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل في ضوء الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي D33».

من جهتها صرحت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلة: «شهد سوق السفر العربي 2026 مشاركة قوية كالمعتاد من مجتمع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نشهد هذا الحضور المميز من الأسواق الدولية، حيث استضاف الحدث سلسلة من الإعلانات المهمة من جانب قادة القطاعين الحكومي والخاص، كما تضاعفت المساحة المخصصة للتكنولوجيا مع انطلاق فعالية «ترافيل تك»، المعرض المصاحب للحدث، للمرة الأولى في تاريخ الحدث».

وقد شكّل سوق السفر العربي 2026 منصة حيوية لإطلاق مجموعة واسعة من الإعلانات والاتفاقيات المهمة التي شملت قطاعات الطيران والسكك الحديدية والضيافة والتكنولوجيا وغيرها، حيث شهد الحدث إطلاق حملة «زوروا الإمارات» (Visit UAE)، أول علامة سياحية وطنية موحّدة للدولة المضيفة، التي تم إطلاقها لترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة واحدة ومتكاملة.

كما شهد المعرض هذا العام الكشف عن مبادرة «جولة الإمارات الكبرى» (UAE Grand Tour)، وهي منصة إلكترونية تتيح للزوار فرصة خوض رحلة متواصلة عبر الإمارات السبع ضمن مسار واحد متكامل.

وقد وقّعت طيران الإمارات 11 مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي 2026، ما عزز روابطها مع سبع وجهات إقليمية وعالمية، ودعم الشراكات في مجالات التكنولوجيا والتسويق والمنتجات والباقات وتجارب المسافرين وغيرها.

وقد كشفت مجموعة روتانا عن المرحلة المقبلة من استراتيجيتها للتوسع الإقليمي خلال سوق السفر العربي 2026، مع محفظة تضم 40 فندقاً قيد التطوير وأكثر من 8300 غرفة فندقية، حيث يقع عشرة من هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية، ما يسلّط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودية بالنسبة إلى مجموعة الضيافة العملاقة.

ووقّعت الاتحاد للطيران والاتحاد للقطارات مذكرة تفاهم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 لاستكشاف سبل إنشاء تجربة سفر سلسة تجمع بين النقل الجوي والبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لربط الزوار والمقيمين بوجهات في جميع أنحاء الدولة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المؤسستان لتبسيط السفر وتعزيز مكانة أبوظبي بوابة رئيسية لدولة الإمارات.

كما استعرضت شركتا ماستركارد وتريب دوت كوم خلال معرض سوق السفر العربي 2026 تجارب حجز مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي «تريب جيني» (TripGenie.)، حيث تم تصميم هذه المنصة التي طُوّرت بالتعاون مع شركة «نتوورك إنترناشونال»، لإحداث نقلة نوعية في كيفية بحث المستهلكين عن السفر والتخطيط له ودفع تكاليفه.

كما تم الإعلان خلال الحدث عن تحالف يضم مجموعة العربية للطيران ومجموعة نسما وشركة كُن القابضة لبدء تشغيل شركة طيران جديدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 20 سبتمبر 2026، على أن تربط مدينة الدمام في المنطقة الشرقية بكل من الرياض والمدينة المنورة وجدة.

وأضافت كورتيس قائلة: «سادت أجواء ملموسة من الثقة والتفاؤل خلال دورة هذا العام، حيث اغتنم العارضون الفرص لتعزيز قوائم مبيعاتهم المرتقبة للربع الأخير. وقد بدأت بالفعل الاستعدادات لدورة عام 2027 من معرض سوق السفر العربي، ونحن نتطلع بشدة لاستكشاف فرص وشراكات وابتكارات جديدة مع المشاركين عند استقبالهم مجدداً في دبي خلال شهر مايو».

أقيمت فعاليات سوق السفر العربي 2026 تحت شعار: «السفر 2040: استشراف آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، حيث بحثت دورة هذا العام كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنقل الذكي وتطور توقعات المسافرين في مستقبل قطاع السياحة. وشهد الحدث، الذي امتد على مدار أربعة أيام، انعقاد أكثر من 90 جلسة عبر المسرح العالمي ومسرح المستقبل ومركز تجارب السفر (إكسبيرينس هب)، إلى جانب 28 عرضاً حياً ضمن منطقة العروض التوضيحية في مركز التكنولوجيا والابتكار.

وشهدت دورة هذا العام أيضاً إطلاق الهوية المحدّثة لسوق السفر العربي، التي برزت في مختلف أرجاء الحدث. ويعكس هذا التطور مواصلة المعرض نموه وتوسعه ليتجاوز مفهوم قاعات المعارض التقليدية، ويتحول إلى منصة تمتد على مدار العام، وتربط بين مختلف المجتمعات والأفكار والفرص التجارية ضمن منظومة السفر والسياحة العالمية.

وفي دورته الثالثة والثلاثين، يواصل معرض سوق السفر العربي ترسيخ مكانته أبرز فعالية دولية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع مجتمع السفر العالمي لتطوير الشراكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف فرص جديدة للأعمال في مختلف مجالات القطاع.