ألمانيا تعزز حضورها السياحي في أسواق الخليج من دبي

اختتم المكتب الوطني الألماني للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي مشاركته في سوق السفر العربي 2026 بدبي، مؤكداً أهمية الأسواق الخليجية ضمن استراتيجية ألمانيا لتعزيز السياحة الوافدة، واستقطاب الزوار على مدار العام.

واستفاد المكتب من أيام المعرض الأربعة لتعزيز التواصل مع شركات السفر والسياحة ووسائل الإعلام والشركاء في دول مجلس التعاون، وبحث تطورات الطلب السياحي، وتغير تفضيلات المسافرين، إلى جانب استعراض المقومات، التي توفرها ألمانيا للزوار الخليجيين، من المدن والثقافة والطبيعة والتسوق والعافية إلى التجارب الموسمية.

وأظهرت بيانات المكتب أن ألمانيا استقبلت 1.2 مليون ليلة فندقية لزوار من دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2025، فيما بلغ إنفاق المسافرين من المنطقة نحو 3 مليارات يورو، ما يعكس الوزن الاقتصادي للسوق الخليجي بالنسبة إلى قطاع السياحة الألماني.

وقالت يامينا صوفو، مديرة مكتب التسويق والمبيعات في المجلس الوطني الألماني للسياحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن أسواق المنطقة تواصل أداء دور مهماً في استراتيجية ألمانيا السياحية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن المشاركة في سوق السفر العربي توفر فرصة لتعزيز العلاقات مع الشركاء، والاستماع إلى احتياجات السوق وتطلعات المسافرين.

وأضافت أن الثقة والمرونة وسهولة التخطيط أصبحت عوامل أكثر أهمية عند اتخاذ قرارات السفر الدولي، مؤكدة أن التعاون مع شركات الطيران والمطارات وشركاء السفر والوجهات السياحية يسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة للزوار.

وشارك المكتب في المعرض إلى جانب مجموعة لوفتهانزا ومطار ميونيخ و«ستوديوسوس إنكامينغ»، وشركة «فاليو ريتيل مانجمنت»، التي تمثل قريتي التسوق «إنغولشتات فيليدج» و«فيرتهايم فيليج»، إضافة إلى هيئة سياحة برلين «فيزيت برلين»، بما وفر منظومة متكاملة، تمتد من السفر والوصول إلى المطارات والتجارب السياحية والتسوق.

وركزت المشاركة أيضاً على مفهوم السياحة الألمانية على مدار العام، مع استعراض مجموعة من الحملات التي تبرز تنوع التجارب. وتشمل حملة «اشعر بالتناغم» الوجهات والخدمات المستدامة، فيما تستعرض حملة «محطتك التالية: وجهة السفر ألمانيا» التنوع الحضري والثقافي، وتسلط «نكهات ألمانيا» الضوء على المطبخ الإقليمي والمطاعم الراقية، بينما تركز «العائلة والأصدقاء في الطبيعة» على الأنشطة الخارجية والوجهات الطبيعية، كما تقدم حملة «عِش أجواء الأعياد في ألمانيا» تجارب الشتاء وأسواق عيد الميلاد التقليدية، بما يشجع المسافرين الخليجيين على زيارة ألمانيا خارج موسم الصيف.

وأكدت صوفو أن تنوع التجارب داخل وجهة واحدة يمثل إحدى نقاط قوة ألمانيا في السوق الخليجي، موضحة أن الرحلة يمكن أن تجمع بين العائلة والثقافة والطبيعة والتسوق والعافية والتجارب الموسمية، مع مواصلة العمل مع الشركاء في المنطقة لتقديم خيارات سفر أكثر سهولة ومرونة.