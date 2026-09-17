مسافرو «فلاي دبي» يحصلون على مزايا «إسعاد» لتعزيز تجربة زيارة دبي

عبدالله المري:

إسعاد الناس جزء أصيل من منظومة العمل الحكومي

غيث الغيث:

نحرص على تقديم تجربة متكاملة للزائر منذ وصوله إلى دبي

حمد عبيد الله:

تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا



بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ نهج التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود والإمكانات بما يدعم الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي ويعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة «فلاي دبي» مذكرة تفاهم مشتركة، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات، وتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر مستدام وقابل للقياس، إلى جانب إدراج مجالات التعاون ضمن الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهات المعنية، بما يدعم الأولويات الوطنية وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ويُسهم في تعزيز تنافسية قطاع السياحة، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للزيارة والسياحة والأعمال، وتقديم تجربة متكاملة ومتميزة لزوار الإمارة منذ لحظة وصولهم.

ووقّع المذكرة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «فلاي دبي»، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توظيف قدراتهما وخبراتهما المشتركة لتطوير مبادرات نوعية تُسهم في الارتقاء بتجربة زوار دبي، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، ودعم منظومة السياحة والسفر في الإمارة.

ميزة خاصة

وبموجب المذكرة الموقعة، يحصل المسافرون القادمون عبر الناقل الوطني «فلاي دبي» على ميزة شراء بطاقة إسعاد بمبلغ خاص، الأمر الذي يمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة سياحية مميزة والحصول على خصومات وعروض ومزايا بطاقة إسعاد في مختلف قطاعاتها العشرة، والمتمثلة في قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية، وقطاع المجمعات التجارية، وقطاع السياحة والسفر، وقطاع الصحة والرياضة، وقطاع الأسرة، وقطاع السيارات، وقطاع السكن، وقطاع التعليم، والقطاع العام، وقطاع التسوق الإلكتروني.

عمل تكاملي

وأعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن دبي رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل التكاملي، يقوم على توحيد الرؤى والجهود بين مختلف القطاعات، وتحويل الشراكات إلى مبادرات ذات أثر ملموس في حياة الناس. ومن هذا المنطلق، تحرص شرطة دبي على بناء شراكات استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون، وتسخّر الإمكانات والخبرات المشتركة لتطوير خدمات ومبادرات تعزز جودة الحياة والسعادة، وتدعم منظومة السياحة، وتُسهم في تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة لزوار دبي منذ لحظة وصولهم.

وأضاف معالي الفريق المري: «في شرطة دبي، ننظر إلى إسعاد الناس وتعزيز جودة حياتهم باعتبارهما جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي في دبي، ونحرص على توسيع أثر مبادراتنا وشراكاتنا بما يخدم المجتمع وزوار الإمارة، ويعزز الصورة الحضارية لدبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وجودةً في الحياة وتميزاً في الخدمات».

تجربة متكاملة

من جانبه، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي للطيران: «تمثل هذه الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم رؤية دبي وطموحاتها المستقبلية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير منظومة متكاملة تضع الزائر في صميم أولوياتها، وتجمع بين سهولة الوصول وجودة الخدمات والأمن والسعادة، بما يعزز جاذبية دبي ومكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال».

وأضاف الغيث: «يؤدي قطاع الطيران دوراً محورياً في ربط دبي بالعالم ودعم نمو قطاعاتها الاقتصادية والسياحية، ومن هذا المنطلق نحرص في «فلاي دبي» على توسيع أثر شراكاتنا الاستراتيجية بما يتجاوز رحلة السفر ذاتها، ليشمل التجربة المتكاملة للزائر منذ وصوله إلى دبي. ونؤمن بأن توحيد الجهود والخبرات مع شركائنا في القطاع الحكومي يعزز تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم».

قيمة مُضافة

من جانبه، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نحن سعداء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تجربة زوار دبي وتقديم قيمة إضافية لمسافرينا. ومع استمرار نمو الطلب على السفر إلى دبي، وتوقعاتنا بزيادة أعداد الزوار خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع موسم الشتاء».

وأضاف عبيد الله: «ستتيح هذه الشراكة لمسافري فلاي دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض والمزايا، والاستمتاع بما تزخر به دبي من وجهات وتجارب سياحية وترفيهية استثنائية على مدى العام. ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وتقديم تجربة أكثر تميزاً وسلاسة لزوارها منذ لحظة وصولهم».