«طيران الإمارات» تختتم «سوق السفر العربي» بأكثر من 30 اتفاقية وشراكة

اختتمت «طيران الإمارات» مشاركتها في «سوق السفر العربي 2026» بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية وشراكة خلال الحدث، شملت هيئات سياحية في 16 دولة، إلى جانب مؤسسات وشركاء يمثلون شرائح جديدة من العملاء والمجتمعات والأسواق، بما يعزز حضور الناقلة في أسواق السفر العالمية ويدعم حركة السياحة إلى الوجهات التي تخدمها.

وشكّل أول مقعد كهربائي بالكامل للدرجة السياحية الممتازة أبرز منتجات جناح الناقلة، حيث عُرض أمام الجمهور للمرة الأولى خلال المعرض، وأتيح لآلاف الزوار اختبار المقعد والتعرف إلى مزاياه ومستويات الراحة والخصوصية التي يوفرها. ويأتي المقعد ضمن أحدث استثمارات «طيران الإمارات» في تطوير تجربة المسافرين، مع شاشة خصوصية كهربائية كاملة الارتفاع، وشحن لاسلكي، ومنافذ USB-C، وشاشة ترفيه بدقة 4K.

كما أتاح جناح الناقلة للزوار تجربة عدد من منتجاتها، بما في ذلك الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات «إيرباص A380»، والجناح الخاص للدرجة الأولى «جيم تشينجر» على طائرات «بوينغ 777»، إلى جانب مقاعد درجتي الأعمال والسياحية على طائرات «إيرباص A350» المزودة بمسند الرأس «U-Dream».

وعلى صعيد السياحة، وقّعت «طيران الإمارات» وجددت اتفاقيات مع هيئات سياحية في أفريقيا وأوروبا وآسيا ودولة الإمارات، بهدف تعزيز حضور الوجهات في الأسواق المصدرة للسياح وتحويل الطلب إلى حركة سفر فعلية.

وفي أفريقيا، شملت الاتفاقيات الجديدة هيئة السياحة الكينية والوكالة الوطنية لتنمية السياحة والاستثمار في موزمبيق «أنديتور»، إلى جانب تجديد الشراكة مع وزارة السياحة والحرف اليدوية في مدغشقر. وفي أوروبا، وقّعت الناقلة اتفاقيات مع «Visit Finland» قبيل إطلاق رحلاتها إلى هلسنكي في الأول من أكتوبر، و«Fjord Norway»، و«Bologna Welcome»، و«Parma Welcome»، فيما أبرمت «الإمارات للعطلات» شراكة مع مكتب السياحة الإسباني.

وامتدت الشراكات إلى غرب وجنوب شرق آسيا، لتشمل هيئات السياحة في ماليزيا واليابان وسريلانكا والمالديف وسيشل وموريشيوس، بينما جددت الناقلة تعاونها مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووقّعت اتفاقية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وتجاوز نطاق الشراكات قطاعي السياحة والأعمال التقليديين، ليشمل التعليم والسفر العلاجي والعافية والرياضة وسفر أطقم السفن، إضافة إلى مجتمعات الأعمال والتقنية والتجزئة. وفي قطاع التعليم، تعاونت الناقلة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كما وقّعت اتفاقية مع «ICEF» لتعزيز السفر المرتبط بالتعليم الدولي.

وفي مجال السياحة العلاجية والعافية، أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية مع «Medical Tourism Association»، بينما تعاونت مع «Cutting Edge» لتطوير باقات سفر للمشجعين لحضور فعاليات رياضية عالمية في الكريكيت وكرة القدم وسباقات السيارات والغولف والتنس.

كما عززت الناقلة حضورها في سوق سفر أطقم النقل البحري عبر اتفاقيات مع «Cisalpina Tours International» و«MSC Cruises»، تشمل رحلات تبديل الأطقم وأسعاراً مخصصة وأوزان أمتعة إضافية، فيما وسعت شراكاتها مع مجتمعات الأعمال الفلندية والفيتنامية وشركات التكنولوجيا والتجزئة والخدمات المالية.

وشملت الاتفاقيات كذلك توسيع شراكة «طيران الإمارات» مع الخطوط الجوية الكويتية لتحويل اتفاقية الربط الجوي الحالية إلى اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز، بما يعزز خيارات السفر والربط بين شبكات الناقلتين.

وخلال المعرض، حصدت «طيران الإمارات» أربع جوائز ضمن جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2026، شملت أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط للدرجة الأولى، وأفضل علامة تجارية لناقلة جوية، وأفضل صالة للدرجة الأولى، وأفضل برنامج مكافآت، إلى جانب جائزة أفضل ناقلة للرحلات الطويلة ضمن جوائز «إندبندنت للسفر» 2026، وجائزة «الرحلة الذهبية» للسفر في الإمارات.

وتعكس حصيلة المشاركة تركيز «طيران الإمارات» على توسيع قاعدة المسافرين وتنويع مصادر الطلب وتعزيز الربط العالمي، بالتزامن مع تعافي حركة السفر، إذ تشغل الناقلة حالياً نحو 93 % من طاقتها التشغيلية التي كانت متاحة قبل الاضطرابات السابقة، بما يدعم نمو منظومة السياحة والطيران في دبي.