«كليبر جروب» العالمية تطلق عملياتها رسمياً في الإمارات

أعلنت «كليبر KLEBER GROUP» المجموعة العالمية المتخصصة في تقديم استشارات وحلول الاتصال والتسويق لقطاعات السفر والرفاهية وأسلوب الحياة، الإطلاق الرسمي لعملياتها في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة عبر تأسيس حضور استراتيجي للمجموعة في كل من العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، لتمثل مرحلة جديدة من خطط نموها وتوسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتزامن هذا الإطلاق في دبي مع فعاليات «سوق السفر العربي» الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الدولية الرائدة في قطاع السفر والسياحة بالمنطقة، والذي يجمع تحت مظلته نخبة من ممثلي الوجهات، وهيئات السياحة، وعلامات الضيافة، وشركات الطيران، والمستثمرين، وقادة الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويمثل تأسيس هذه العمليات في الإمارات خطوة محورية تؤكد التزام المجموعة طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، حيث يضعها هذا التواجد المباشر في قلب اثنين من أهم مراكز السياحة والأعمال والاستثمار.

ومن خلال هذا الموقع الاستراتيجي، تستعد المجموعة لدعم الوجهات السياحية، والجهات الحكومية، ومجموعات الضيافة، وشركات الطيران، والمستثمرين، وعلامات الرفاهية وأسلوب الحياة الساعية لتعزيز حضورها وتفاعلها في المنطقة.

وفي هذا الإطار، ستقدم المجموعة لعملائها باقة متكاملة من الخدمات التي تشمل الاستشارات الاستراتيجية، والاتصال المؤسسي، والعلاقات العامة، وتسويق الوجهات، والتمثيل التجاري، فضلاً عن إدارة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر المؤثرين، وعلاقات المستثمرين؛ ما يتيح لها وصولاً أقرب إلى صناع القرار، ووسائل الإعلام، والشركاء الإقليميين والدوليين في واحد من أكثر أسواق السياحة ديناميكية في العالم.

وتستضيف دبي حدثاً حصرياً للإطلاق يجمع كبار الممثلين من قطاعات السياحة والضيافة والطيران والإعلام، إلى جانب أصحاب المصلحة والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف استعراض إمكانات المجموعة الإقليمية، وتوطيد العلاقات الصناعية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وفي هذا الصدد، صرحت جوليا كليبر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بأن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية بالغة الأهمية وخطوة طبيعية في مسار النمو الإقليمي للشركة.

وأشارت إلى أن الوجود في دبي وأبوظبي يوفر منصة قوية لدعم العملاء، لا سيما مع الطموحات الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في مجالات السياحة والضيافة وتطوير الوجهات، مؤكدة أن وجود فريق عمل على الأرض سيمكن المجموعة من دمج شبكتها الدولية وخبرتها التي تتجاوز ثلاثة عقود مع المعرفة العميقة والعلاقات الإقليمية.

ولضمان نجاح هذه العمليات، سيتولى فريق محلي متخصص قيادة أعمال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث سيُشرف معتصم شديد، مدير الاتصال الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على إدارة الاتصال الاستراتيجي، والتسويق، والعلاقات العامة، والمشاركة الإعلامية، وإدارة السمعة بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، سيقود فارون كابور، مدير إدارة «كابيتال» التابعة لمجموعة كليبر، أنشطة الاستشارات الاستثمارية، مع التركيز المكثف على الاستثمار، وتطوير الأسواق، واقتناص الفرص الاستراتيجية ضمن قطاعات السياحة والضيافة.