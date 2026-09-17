«فلاي دبي للعطلات» تراهن على التحول الرقمي لتوسيع سوق السفر من دبي

أعلنت «فلاي دبي للعطلات» تعزيز محفظتها من باقات السفر والوجهات، بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات «سوق السفر العربي 2026» في دبي، مع إطلاق تجربة رقمية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات البحث والحجز وإدارة الرحلات، في وقت يشهد فيه الطلب على السفر نمواً مستمراً.

وأضاف قطاع العطلات في «فلاي دبي» وجهات ومنتجات جديدة إلى محفظته التي تضم أكثر من 100 وجهة و10 آلاف فندق، موفراً باقات متنوعة تناسب الميزانيات وأنماط السفر المختلفة، وتشمل وجهات مثل المالديف وألماتي وباكو وكرابي وتبليسي ويريفان وزنجبار.

وتأتي الخطوة في إطار توسع قطاع العطلات في الشركة وتزايد الطلب على المنتجات السياحية المتكاملة، التي تجمع الرحلات الجوية والإقامة والخدمات والأنشطة ضمن باقات واحدة، بما يمنح المسافرين مرونة كبرى في التخطيط لرحلاتهم. وأكدت «فلاي دبي» أن الطلب يشمل بصورة متزايدة عطلات المدن القصيرة والوجهات الشاطئية، إلى جانب التجارب التي تتجاوز الوجهات التقليدية.

وقال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، إن قطاع العطلات يشهد نمواً مستمراً مدفوعاً بالطلب على خيارات سفر أكثر مرونة، مشيراً إلى أن الباقات المصممة وفق تفضيلات العملاء، إلى جانب الشبكة المتنامية والتجربة الرقمية الجديدة، توفر خيارات أوسع للمسافرين.

وتطلق «فلاي دبي للعطلات» بالتزامن مع ذلك منصة رقمية محدثة، تتضمن أدوات أكثر تطوراً للبحث والتصفية، وعرضاً أوضح للمحتوى، وتوافقاً أفضل مع الأجهزة المحمولة، بما يتيح للعملاء إدارة مختلف مراحل رحلاتهم من أي مكان. وتستهدف المنصة تقديم تجربة حجز أكثر سهولة وذكاء، مع إمكانية تنظيم الرحلة وفق الوجهة والميزانية والتفضيلات الشخصية.

كما تواصل الشركة تطوير تجربة التوقف في دبي، التي أطلقتها في مارس 2026، وتوفر للمسافرين أسعاراً تفضيلية على الرحلات والفنادق والمعالم السياحية والأنشطة والخدمات عند اختيار دبي محطة توقف قبل مواصلة الرحلة إلى وجهات أخرى ضمن شبكة «فلاي دبي».

وقال نيلسون دي سوزا، نائب رئيس «فلاي دبي للعطلات»، إن الطلب مستمر على عطلات المدن القصيرة والعطلات الشاطئية، خصوصاً في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى، مع تزايد اهتمام المسافرين بتجارب جديدة في شرق أوروبا وآسيا.

وسجلت وجهات باكو وكرابي وتيفات معدلات نمو قوية، في حين جرى تمديد تشغيل الرحلات الموسمية إلى تيفات حتى 23 أكتوبر. كما تعد بانكوك من أسرع الوجهات نمواً، مع تشغيل رحلة يومية منذ يوليو، على أن ترتفع الخدمة إلى ثلاث رحلات يومياً اعتباراً من نوفمبر 2026.

وتتيح الباقات الجديدة للمسافرين من الإمارات الجمع بين الرحلات الجوية والفنادق والجولات والأنشطة، بما يعزز تنوع خيارات السفر ويواكب التحولات في تفضيلات السياح، في حين تواصل «فلاي دبي» توسيع منتجاتها السياحية ودعم حركة السفر من وإلى دبي عبر شبكة وجهاتها المتنامية.