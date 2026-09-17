«الخطوط البريطانية» تستأنف رحلاتها إلى دبي 3 نوفمبر برحلة يومية

تستعد الخطوط الجوية البريطانية لاستئناف رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل، في خطوة تعيد جزءاً من حركة الربط الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات، بعد تعليق الخدمة على خلفية الاضطرابات الإقليمية.

وستبدأ الناقلة تشغيل رحلة يومية واحدة بين لندن ودبي خلال موسم الشتاء، على أن ترتفع وتيرة التشغيل إلى رحلتين يومياً خلال موسم الصيف المقبل، في إطار عودة تدريجية لخدماتها إلى المنطقة. وكانت الشركة قد أرجأت في وقت سابق موعد استئناف رحلات دبي من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وفي المقابل، ستبقى رحلات الخطوط البريطانية إلى أبوظبي معلقة حتى موسم الشتاء 2027-2028، ما يعكس النهج التدريجي الذي تتبعه الناقلة في إعادة تشغيل شبكة رحلاتها بالمنطقة.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد علقت رحلاتها إلى الإمارات في 28 فبراير 2026، مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تؤجل أكثر من مرة خطط استئناف الخدمة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

وقالت الناقلة إنها تواصل مراقبة التطورات في الشرق الأوسط وتحديث جدول رحلاتها بما يوفر مزيداً من الوضوح للعملاء، مؤكدة أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تمثل أولوية في قرارات تشغيل الرحلات.

وخلال فترة الاضطرابات، أشارت الشركة إلى أنها ساعدت آلاف المسافرين على العودة إلى بلدانهم، وشغلت رحلات إغاثية، كما أضافت طاقة استيعابية على عدد من مسارات الرحلات الطويلة الرئيسية.

وتأتي عودة الخطوط البريطانية إلى دبي ضمن سلسلة من التعديلات التي تجريها شركات الطيران الدولية على جداول رحلاتها في المنطقة، مع استمرار الناقلات في إعادة تقييم عملياتها وفقاً لتطورات الأوضاع والقيود المرتبطة بالمجال الجوي.