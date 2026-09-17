"أبوظبي العالمي" يمنح "آي كابيتال" ترخيص مزاولة الخدمات المالية

أعلنت "آي كابيتال"، الشركة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن تعزيز حضورها في المنطقة عبر حصولها على ترخيص مزاولة الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في "أبوظبي العالمي" ، بالتزامن مع توسيع نطاق حلولها للاستثمار البديل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز حضورها وقدرتها على تلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة.

ويتيح الترخيص الجديد للشركة خدمة المستثمرين المؤهلين محلياً، ومواصلة تعزيز حضورها في دولة الإمارات عقب افتتاح مكتبها في "أبوظبي العالمي" نهاية عام 2025، وهو أول مكتب لـ"آي كابيتال" في الشرق الأوسط. كما يأتي امتداداً لشراكتها الاستراتيجية مع MPW Capital Advisors، شريكها للتوزيع الإقليمي في دول التعاون، ويؤكد هذا التوسع والشراكة التزام "آي كابيتال" طويل الأمد تجاه المنطقة، ويدعم استراتيجيتها لإتاحة فرص الاستثمار البديل بمعايير مؤسسية أمام قاعدة متنامية من المستثمرين المؤهلين في واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً في العالم.

تلبية الطلب

وقال بروكس إنتويستل، رئيس الشؤون الدولية لدى "آي كابيتال": "يُعد الشرق الأوسط أحد أكثر الأسواق حيوية وأهمية لنمو أعمالنا، ويؤكد حصولنا على ترخيص أبوظبي العالمي وتوسيع استراتيجيتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة. لقد رأينا تزايداً في توجه مديري الثروات والمستثمرين المؤهلين نحو تنويع محافظهم من خلال الاستثمارات البديلة، بما يشمل الأسواق الخاصة وصناديق التحوط، ونحن نعمل على تلبية هذا الطلب عبر توفير الخبرات والمنتجات والبنية التقنية التي تمكّنهم من توظيف هذه الاستراتيجيات بصورة مدروسة وعلى نطاق أوسع. سيعزز حضورنا في أبوظبي قدرتنا على خدمة عملائنا في دول التعاون وتزويدهم بحلول تلبي احتياجاتهم وتواكب تطور قطاع إدارة الثروات في المنطقة".

حلول مبتكرة

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي: "يعكس التطور قوة منظومتنا المالية وقدرتها على دعم الشركات العالمية في تنمية أعمالها انطلاقاً من أبوظبي لتقديم حلول استثمارية مبتكرة لأسواق المنطقة، حيث نواصل في أبوظبي العالمي تطوير بيئة مالية حيوية تستند على أطر رقابية متينة، للإسهام في تنمية قطاع إدارة الثروات والأصول وتلبية الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار البديل والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".