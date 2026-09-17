دبي تعزز منظومة الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي

وقّعت «أنسن تكنولوجي» مذكرة تفاهم مع «PwC الشرق الأوسط» خلال فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في دبي، بهدف استكشاف فرص التعاون وتطوير حلول مشتركة في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز مرونة المؤسسات وقدرتها على مواجهة التهديدات الرقمية المتطورة.

وتجمع الشراكة بين قدرات «أنسن تكنولوجي» في الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل حلول الأمن للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي للأمن، وخبرة «PwC الشرق الأوسط» في الاستشارات والخدمات الأمنية والمعرفة المتخصصة بالقطاعات.

وتركز مجالات التعاون المحتملة على تحديث مراكز العمليات الأمنية السيادية، وتطوير مراكز عمليات أمنية ذاتية الإدارة، وتعزيز استخبارات التهديدات الوطنية، إلى جانب دعم حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أعلنته «PwC» بشأن الشراكة.

وتأتي المذكرة في وقت تتجه فيه المؤسسات في المنطقة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها، ما يفرض متطلبات جديدة لحماية البيانات والأنظمة والتطبيقات التي تعتمد على هذه التقنيات. كما يبرز دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني من خلال أتمتة عمليات الرصد والكشف والاستجابة للتهديدات.

ويهدف التعاون أيضاً إلى مساعدة المؤسسات على الجمع بين الحماية التقنية والحوكمة وإدارة المخاطر، مع تعزيز قدراتها على بناء بيئات رقمية أكثر مرونة وأماناً.

ويأتي الإعلان ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في دبي، الذي يجمع شركات الأمن السيبراني وقادة التكنولوجيا وصناع القرار، ويركز على التحديات الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات والبنية التحتية الرقمية.

وتعكس الشراكة اتجاهاً متنامياً نحو دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الأمن السيبراني، بالتوازي مع تعزيز الحوكمة والسيادة الرقمية والثقة في التقنيات الجديدة.