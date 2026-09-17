«دي إتش ال إكسبرس الإمارات» و«إيفزا» تدعمان توسع الشركات في دبي عالمياً

أبرمت شركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، شراكة استراتيجية مع إيفزا، إحدى أبرز منصات تمكين الأعمال العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى مساعدة الشركات القائمة في دبي على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرة نموها، والتوسع نحو الأسواق العالمية.

وبموجب الشراكة، ستستفيد الشركات المؤهلة ضمن مجتمع إيفزا من أسعار شحن تنافسية تقدمها «دي إتش ال إكسبرس»، بما يتيح لها الوصول إلى العملاء والفرص التجارية ضمن أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.

ولا تقتصر الشراكة على الخدمات اللوجستية فحسب، بل تركز أيضاً على معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند سعيها للتوسع دولياً، والمتمثل في فهم آليات التجارة العالمية وكيفية التعامل معها بفاعلية.

بناء القدرات

وستستفيد أيضاً الشركات التابعة لمجتمع إيفزا من برنامج DHL GoTrade، المعني ببناء القدرات عملياً، عبر تزويد روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعارف اللازمة لتعزيز كفاءة عمليات التجارة العابرة للحدود.

ومن خلال برامج تدريبية يقدمها خبراء متخصصون، ستكتسب الشركات رؤى عملية حول مجموعة من المجالات، بما في ذلك التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية، والجمارك، والتجارة الإلكترونية، وتمويل التجارة، بما يساعدها على فهم الإجراءات المرتبطة بنقل البضائع حول العالم على نحو أفضل، مع رفع قابلية الاستعداد للتوسع ضمن أسواق جديدة.

ويُمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً لمسيرة روّاد الأعمال الذين يتخذون من دبي قاعدةً لنمو أعمالهم، بدءاً من تأسيس شركاتهم وبناء أسسها، وصولاً إلى الاستفادة من المعرفة والقدرات اللوجستية اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم على المستوى الدولي.

بيئة استثنائية

وقال محمود حاج حسين المدير العام لشركة «دي إتش ال إكسبرس» الإمارات: «رسخت دبي مكانتها بيئة استثنائية لروّاد الأعمال الراغبين بتأسيس شركاتهم وتنمية أعمالهم. إلا أن ذلك ليس سوى البداية، فبالنسبة إلى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تكمن الفرصة الأهم في إيصال خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الدولية، ومن هنا يبرز دور المعرفة المناسبة، والتواصل، والقدرات اللوجستية في إحداث فرق حقيقي».

وأضاف: «من خلال تعاوننا مع إيفزا، نتطلع لتيسير هذه العملية أمام الشركات. فمن خلال برنامج DHL GoTrade الذي يجمع بين شبكتنا العالمية والتدريب العملي على التجارة، يمكننا مساعدة الشركات على فهم آليات التجارة العابرة للحدود، والوصول إلى عملاء جدد، ومواصلة مسيرة نموها الدولي بثقة أكبر».

وتستند الشراكة إلى منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها إيفزا، بهدف دعم روّاد الأعمال بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات. كما تعمل إيفزا على توفير بيئة أعمال مصممة لتمكين الشركات من التطور وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات وشبكتها الواسعة من الشراكات والأعمال العالمية.

قاعدة استراتيجية

وقال يوخن كنيخت الرئيس التنفيذي لشركة إيفزا العالمية: «يتجه روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد إلى اختيار دبي ليس فقط كمكان لتأسيس أعمالهم، وإنما كقاعدة استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى الفرص المتاحة حول العالم. ويتمثل دورنا في إيفزا بدعم هذه المسيرة بما يتجاوز مرحلة تأسيس الشركات، من خلال ربط مجتمع الأعمال بالخبرات والحلول التي تتيح تحقيق نمو مستدام».

وجهة عالمية

ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لروّاد الأعمال والشركات العالمية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب بيئتها التجارية الفعّالة والمترابطة.

إلا أن دخول الأسواق العالمية قد يفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة جديدة من التحديات، بدءاً من فهم المتطلبات الجمركية واختيار الحلول اللوجستية المناسبة، وصولاً إلى إدارة التكاليف ووضع استراتيجية فعّالة للتجارة العابرة للحدود.