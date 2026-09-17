«العربي المتحد» العاشر عالمياً في تصنيف فوربس لأفضل البنوك أداءً 2026

احتل البنك العربي المتحد المرتبة العاشرة عالمياً ضمن فئته في تصنيف فوربس لأفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026، في تقدير دولي يعكس قوة الأداء المالي المستمر للبنك، ومرونته، والتقدم الذي يواصل تحقيقه في مسيرته الاستراتيجية.

ويستند التصنيف، الذي تطلقه فوربس للمرة الأولى بالتعاون مع شركة «ستاتيستا» إلى بيانات مالية موضوعية لتقييم أداء البنوك عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: الربحية، والنمو وجودة الأرباح، ومتانة رأس المال والتمويل، وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية.

وجرى تقييم البنك العربي المتحد ضمن فئة البنوك التي تراوح أصولها الإجمالية بين 3 مليارات و10 مليارات دولار أمريكي، ما وضعه ضمن المؤسسات المالية الأعلى أداءً عالمياً في فئته.

الحوكمة الرشيدة

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد:

«يمثل تصنيف البنك العربي المتحد ضمن أبرز البنوك العالمية في فئته تقديراً دولياً مهماً لقوة المركز المالي للبنك، وللتقدم الذي حققناه خلال الأعوام الأخيرة. كما يعكس التركيز الاستراتيجي، والإدارة الحصيفة للمخاطر، والحوكمة الرشيدة التي وجّهت مسيرة تطور البنك وعززت قدرته على مواصلة النمو وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ومع مواصلة البناء على إرث مصرفي يمتد لأكثر من خمسة عقود في دولة الإمارات، تظل أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا، إلى جانب المساهمة في دعم مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية في الدولة. ونحن على ثقة بالمسار الذي يمضي فيه البنك العربي المتحد، ونواصل التزامنا ببناء مؤسسة مصرفية مرنة ومسؤولة ومواكبة للمستقبل، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية».

تسريع الابتكار

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «إن حصول البنك على المرتبة العاشرة عالمياً ضمن فئته في تصنيف فوربس يمثل تأكيداً قوياً على التقدم الذي حققناه، والانضباط الذي نواصل من خلاله تنفيذ استراتيجيتنا، والأسس المتينة التي أرسيناها لدعم النمو على المدى الطويل.

وقد انصب تركيزنا على تعزيز ركائز أعمال البنك، وتعميق علاقاتنا مع العملاء، والاستثمار في القدرات التي تدعم طموحات البنك على المدى الطويل.

كما يعكس هذا الإنجاز توجيهات رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، وتفاني فريق العمل، وثقة عملائنا المستمرة. ونحن نفخر بهذا التقدير، ونواصل المضي قدماً من خلال تسريع وتيرة الابتكار، والارتقاء بالمعايير، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».

ويأتي التصنيف في مرحلة مهمة من تطور البنك العربي المتحد. ففي عام 2025، احتفل البنك بمرور 50 عاماً على تأسيسه، وجدد هويته المؤسسية تحت شعار «متحدون من أجلك»، كما عزز قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة 1.03 مليار درهم تم الاكتتاب فيها بالكامل، بما عزز قدرته على دعم النمو والاستثمارات الاستراتيجية المستقبلية.

وحقق البنك نتائج مالية قوية خلال 2025، حيث بلغ صافي الأرباح 438 مليون درهم للسنة المالية 2025، بزيادة 45% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي الأصول 26% إلى 27 مليار درهم، واستمر هذا الأداء خلال النصف الأول من 2026، حيث سجل البنك صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم، وبلغ إجمالي الأصول نحو 28 مليار درهم.