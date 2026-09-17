«أتلانتس دبي» تضخ استثمارات جديدة لتطوير تجارب الضيافة

أعلنت «أتلانتس دبي» تنفيذ سلسلة من التحديثات والتطويرات الكبرى في «أتلانتس النخلة» و«أتلانتس ذا رويال» ومدينة «أكوافنتشر» المائية، في إطار استثماراتها المستمرة لتطوير الوجهة وتعزيز تجربة الضيوف، بما يواكب النمو المتواصل الذي تشهده دبي كوجهة عالمية للسياحة والضيافة والترفيه.

وقال كيم بارتر، المدير العام لـ«أتلانتس دبي»، إن الوجهة تواصل الاستثمار في تطوير مرافقها وتجاربها، مؤكداً أن كل عناصر التحديث صُممت مع وضع احتياجات الضيوف في صميم عملية التطوير، بدءاً من المطاعم والترفيه ووصولاً إلى المرافق والمساحات المحيطة.

وتشمل أعمال التطوير في «أتلانتس النخلة» تحديث مساحات تناول الطعام والترفيه والتسوق، إلى جانب توسعة «بلاتوز لاونج» ليمتد إلى قلب الردهة الرئيسية. ومن المقرر افتتاح اللاونج بحلته الجديدة في أكتوبر 2026، مع شرفة جديدة توفر إطلالات على أفق دبي، ومنطقة جلوس تتجاوز سعتها الأصلية بأكثر من الضعف.

وتتضمن التحديثات تحسين حركة الضيوف عبر استبدال السلالم الحالية بممر مائل، وإضافة شلال مائي متدرج، بما يعزز سهولة الوصول والأجواء الهادئة داخل الردهة.

كما يخضع مطعم «أوسيانو» الحائز نجمة ميشلان، والمصمم حول تجربة تناول الطعام تحت الماء، لتجديد شامل يهدف إلى الارتقاء بالبيئة الداخلية وتعزيز الطابع الغامر للتجربة، مع الحفاظ على هويته التي تجمع بين فنون الطهي والمشهد البحري.

وفي قطاع التجزئة، انضمت علامة «ليغو» إلى قائمة المتاجر في «أتلانتس النخلة»، لتوسيع خيارات التسوق والترفيه للعائلات والزوار.

وفي «أتلانتس ذا رويال»، تشمل التحسينات إطلاق «ذا جاردن بار»، وهو لاونج خارجي جديد ضمن المساحات الخضراء للمنتجع، يوفر خيارات إضافية للطعام والجلوس خلال فترتي النهار والمساء، مع إطلالات بانورامية على الوجهة.

ويشهد «كلاود 22» أيضاً إعادة تطوير لمنطقة المسبح، مع زيادة المساحة وإضافة نحو 40 سريراً شمسياً، إلى جانب نقاط مشاهدة جديدة لأفق نخلة جميرا والخليج العربي. كما يضم المسبح الملكي مسبحاً عائلياً جديداً مزوداً بنحو 60 سريراً شمسياً وثلاثة مقاعد استرخاء داخل المياه وثلاث كبائن مكيفة.

وتعزز «أتلانتس ذا رويال» حضورها في قطاع الأزياء ونمط الحياة مع انضمام علامتي «كلوي» و«برونيلو كوتشينيلي» إلى مجموعة متاجرها، والاستعداد لاستقبال «زيمرمان» قريباً.

أما «أكوافنتشر»، فتستعد لافتتاح «قرية بوسيدون»، التي تعيد تصور مساحة «باراكوداس» السابقة لتصبح أكبر وجهة داخلية لتناول الطعام في المدينة المائية، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 400 ضيف في الداخل و300 في الخارج.

وتضم الوجهة الجديدة خيارات متنوعة من الأطباق، تشمل المأكولات النباتية والسلطات واللفائف والبرغر والبيتزا والأطباق الآسيوية، إلى جانب قائمة مخصصة للأطفال، مع أربعة أكشاك للطلب الذاتي وخدمة توصيل الطعام مباشرة إلى الكراسي الشاطئية ومنفذ حصري لبيع المنتجات.

وتشمل أعمال التطوير كذلك تجديد وإعادة رصف نهر «ريفر رابيدز»، إلى جانب أعمال الترميم والطلاء وتنسيق الحدائق في مختلف أنحاء المدينة المائية.

وتعكس هذه الاستثمارات توجه «أتلانتس دبي» إلى تطوير الوجهة بصورة مستمرة، وتعزيز تنوع التجارب التي تقدمها للزوار، بما يدعم مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في السياحة الفاخرة والترفيه العائلي والضيافة المتكاملة.