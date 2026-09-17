«سيتي» و«ماستركارد» تطلقان أداة للاشتراكات الذكية في الإمارات



أعلنت مجموعة «سيتي المصرفية» عن إطلاق أداة «Smart Subscriptions» للاشتراكات الذكية في الإمارات، في أول تطبيق عالمي لهذه الخدمة، ما يؤكد مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، ويأتي الإطلاق ثمرة تعاون بين سيتي وماستركارد، لتصبح سيتي أول مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط تستفيد من قدرات ماستركارد المتقدمة في إدارة الاشتراكات.

وتوفر الخدمة الجديدة، المتاحة دون رسوم إضافية لحاملي بطاقات سيتي، إمكانية الاطلاع على جميع اشتراكاتهم الرقمية وإدارتها بسهولة عبر تطبيق سيتي للخدمات المصرفية، بدءاً من خدمات البث الرقمي ووصولاً إلى خدمات توصيل الطعام، ما يمنح العملاء تحكماً أكبر في خدمات الاشتراك والنفقات المتكررة.

ويأتي الإطلاق استجابةً للازدياد المستمر في الطلب على حلول إدارة الاشتراكات المدمجة ضمن التطبيقات المصرفية في دولة الإمارات، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. كما تهدف الأداة إلى تبسيط إدارة الشؤون المالية الشخصية، وتعزيز تجربة العملاء، وخفض التعقيدات التشغيلية والتكاليف، ورفع معدلات التفاعل وزيادة الولاء.

شفافية المستهلكين

وقالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس والمديرة الإقليمية لماستركارد في الإمارات وسلطنة عُمان: «يجسد هذا التعاون بين ماستركارد وسيتي التزامنا المشترك بتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة لتقديم تجارب أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين بما يتوافق مع أسلوب حياتهم. ويشكل إطلاق أداة «Smart Subscriptions» للاشتراكات الذكية خطوة مهمة في دعم مسيرة تطور منظومة المدفوعات الرقمية في المنطقة».

دفع الابتكار

وقالت شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي بنك في الإمارات: «يعكس اختيار دولة الإمارات لإطلاق أداة «Smart Subscriptions» للاشتراكات الذكية عالمياً التزام سيتي المستمر بدفع عجلة الابتكار وتقديم حلول مصرفية رقمية رائدة لعملائها. ومن خلال تعاوننا مع ماستركارد ودمج هذه التقنية المتقدمة ضمن منصتنا المصرفية عبر الهاتف المتحرك، فإننا نواصل تعزيز مستويات الشفافية والتحكم والثقة التي يتطلع إليها العملاء في عالم المدفوعات الرقمية».

ويسهم دمج أداة «Smart Subscriptions» المطورة من قبل Ethoca ضمن تطبيق سيتي للهاتف المتحرك في تعزيز مستويات الشفافية والتحكم بالمدفوعات المتكررة. كما يوفر هذا الحل للعملاء رؤية شاملة للاشتراكات المسجلة على بطاقاتهم، وفهم أفضل لعمليات الفوترة المستمرة مع التجار.

خدمة ذكية

وقال راجيف غارغ، رئيس إدارة الثروات لدى مجموعة سيتي في الإمارات: «في سوق متقدم رقمياً مثل الإمارات، أصبحت الاشتراكات الرقمية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. ونفخر بأن نكون أول بنك في الشرق الأوسط يوفر خدمة الاشتراكات الذكية بالتعاون مع ماستركارد، حيث يتيح دمج هذه الأداة تجربة أكثر سلاسة وشفافية لحاملي البطاقات، كما يعزز عروضنا الرقمية للخدمات من خلال مساعدة العملاء على تحديد المعاملات القائمة على الاشتراك وفهم التزاماتهم المالية مع التجار بشكل أفضل. ويأتي هذا الإطلاق استجابة للاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتمكينهم من إدارة المدفوعات المتكررة بسهولة وثقة».

وقال فيكتور نوردنسون، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الحسابات العالمية في ماستركارد: «يعكس تعاوننا مع سيتي قدرة ماستركارد على توظيف خبراتها العالمية وشبكتها الواسعة لتطوير حلول مبتكرة قابلة للتوسع عبر الأسواق المختلفة. ويأتي إطلاق أداة الاشتراكات الذكية في دولة الإمارات استجابة مباشرة لاحتياجات المستهلكين، ويوفر نموذجاً يمكن توسيعه وتطبيقه على نطاق عالمي».