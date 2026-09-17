صندوق حي دبي للمستقبل يستثمر في «نوردستار» العالمية



أعلن صندوق حي دبي للمستقبل عن التزامه بالاستثمار في صندوق نمو عالمي، تديره شركة نوردستار بارتنرز، وهي شركة إدارة استثمارات مقرها المملكة المتحدة ومتخصصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الاستهلاكية.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود واستثمارات صندوق حي دبي للمستقبل، الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو والتوسع، وتمكينها من تجاوز التحديات المرتبطة بالانتقال من النجاح الأولي إلى بناء شركات عالمية قادرة على دخول أسواق جديدة، وتحقيق نمو مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وتضم محفظة استثمارات نوردستار الحالية عدداً من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها «كيتوبي» و«سيلك هاوس»، كما يقودها فريق يتمتع بخبرة تشغيلية واستثمارية واسعة في دعم الشركات سريعة النمو والتوسع إلى الأسواق العالمية.

ومن خلال هذا التعاون ستعمل نوردستار مع صندوق حي دبي للمستقبل على دعم الشركات الناشئة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها خلال مراحل توسعها العالمي، عبر إتاحة شبكة علاقاتها العالمية وخبراتها في دخول الأسواق الجديدة، إلى جانب توفير الإرشاد والخبرات التشغيلية، التي تحتاجها الشركات في مراحل النمو المتقدمة. ويمثل الاستثمار جزءاً من استراتيجية صندوق حي دبي للمستقبل الهادفة إلى استقطاب أفضل الصناديق الاستثمارية العالمية المتخصصة وربطها بمنظومة ريادة الأعمال في دبي، بما يسهم في تعزيز نقل المعرفة والخبرات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى فرص نمو جديدة على المستوى العالمي.

مرحلة التوسع

وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: «تمثل مرحلة التوسع إحدى أهم المراحل في رحلة نمو الشركات الناشئة، حيث تحتاج الشركات في هذه المرحلة إلى أكثر من رأس المال، فمؤسسو الشركات يحتاجون إلى شركاء يمتلكون خبرة عملية في بناء الشركات وتوسيعها عالمياً. وتمثل نوردستار نموذجاً متميزاً في هذا المجال بفضل خبراتها التشغيلية العميقة ونهجها العملي في دعم الشركات. ويتيح هذا الاستثمار للمؤسسين في الإمارات والمنطقة الوصول إلى خبرات عالمية تسهم في تسريع نمو شركاتهم وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

طموحات كبيرة

وقال أولي راش، الشريك الإداري في نوردستار: «تركز نوردستار على دعم رواد الأعمال الذين يمتلكون طموحات كبيرة وشركات واعدة، من خلال مشاركة الخبرات والدروس، التي اكتسبناها خلال مسيرتنا في بناء وتوسيع الشركات العالمية. ويعزز استثمار صندوق حي دبي للمستقبل حضورنا في منطقة تشهد نمواً متسارعاً في الشركات القادرة على التوسع عالمياً، ونتطلع إلى العمل مع المؤسسين في دولة الإمارات والمنطقة ودعمهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتوسع والنمو العالمي.»

وتتخصص نوردستار في الاستثمار في الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الاستهلاكية، مع تركيز خاص على الشركات التي تجاوزت مراحلها المبكرة، وتسعى إلى تحقيق نمو متسارع والتوسع إلى أسواق جديدة. ويعتمد نموذج الشركة على الجمع بين الاستثمار والخبرة التشغيلية العملية لدعم الشركات خلال مراحل نموها المختلفة.

الجدير بالذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل، الذي تشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة تشمل: تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.