«الاقتصاد» ترصد متوسط أسعار 33 سلعة أساسية في 13 منفذ بيع



رصدت وزارة الاقتصاد والسياحة متوسط أسعار 33 سلعة أساسية في 13 منفذ بيع، وتواصل الوزارة متابعة أسعار السلع الرئيسية والحيوية في مختلف منافذ البيع من خلال «منصة أسعار السلع الرئيسية»، وهي المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق والمتابعة الآلية للأسعار، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والرقابة وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وتوفير بيانات محدثة وموثوقة، تساعد على رصد التغيرات السعرية وتحليل اتجاهاتها.

وتنشر الوزارة جدول المتابعة الشهرية المستند إلى بيانات المنصة، والذي يتضمن متوسطات أسعار مجموعة من السلع الغذائية والحيوية الأساسية، ويرصد مستويات الأسعار المسجلة لدى مختلف منافذ البيع المشمولة بالمنصة.

بيانات أغسطس

وشملت بيانات المتابعة لشهر أغسطس 2026 رصد 33 سلعة أساسية بأحجام مختلفة في 13 منفذ بيع، تضمنت الأرز والدقيق والزيوت والبيض والحليب ومنتجات الألبان والبقوليات والدجاج والخبز والسكر وغيرها.

وبلغ متوسط سعر الأرز البسمتي عبوة 1 كغ نحو 16.62 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر عبوة 5 كغ نحو 45.53 درهماً، وبلغ متوسط سعر الدقيق من الدرجة الأولى والثانية عبوة 1 كغ نحو 7.76 دراهم، وعبوة 2 كغ نحو 12.26 درهماً.

وفي منتجات الألبان بلغ متوسط سعر الحليب الطازج الكامل الدسم عبوة 0.5 لتر نحو 3.91 دراهم، فيما بلغ متوسط سعر عبوة 1 لتر نحو 9.46 دراهم، بينما بلغ متوسط سعر اللبن الزبادي عبوة 0.17 كغ (170 غراماً) نحو 1.97 درهم.

وبلغ متوسط سعر زيت الكانولا عبوة 1 لتر نحو 15.86 درهماً، وعبوة 1.5 لتر نحو 23.97 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر زيت الذرة عبوة 0.75 لتر نحو 13.85 درهماً، وعبوة 1.5 لتر نحو 24.92 درهماً. كما بلغ متوسط سعر زيت دوار الشمس عبوة 1 لتر نحو 19.31 درهماً، وعبوة 3 لترات نحو 35.70 درهماً.

وبلغ متوسط سعر البيض البني عبوة 30 حبة نحو 23.05 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر البيض الأبيض للعبوة نفسها نحو 22.97 درهماً، كما بلغ متوسط سعر الدجاج الكامل الطازج بوزن 800 غرام نحو 18.94 درهماً، فيما بلغ متوسط سعره لوزن 1 كغ نحو 22.97 درهماً، كما بلغ متوسط سعر السكر الأبيض النقي عبوة 1 كغ نحو 8.75 دراهم، وعبوة 2 كغ نحو 10.94 دراهم.

أدنى الأسعار

وفيما يتعلق بأدنى الأسعار المسجلة داخل منافذ البيع بلغ أدنى سعر لعبوة اللبن الزبادي 170 غراماً 1.42 درهم، فيما سجل أدنى سعر للحليب الطازج الكامل الدسم 0.5 لتر 3.22 دراهم، والحمّص الأبيض (جاف ومعلّب) 0.5 كغ 3.24 دراهم، والخبز الأبيض الشرائح 0.6 كغ 4.47 دراهم، والفول (جاف ومعلّب) 450 غراماً 4.93 دراهم.