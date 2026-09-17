«طيران الإمارات» توقع شراكة استراتيجية مع جمعية السياحة العلاجية



أبرمت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة العلاجية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز حضور الناقلة في أحد أسرع قطاعات السفر الدولي نمواً، وهو قطاع السياحة العلاجية.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش سوق السفر العربي 2026، بما ينسجم مع استراتيجية طيران الإمارات لتوسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من السفر التقليدي لأغراض السياحة والأعمال، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد مع جهات محورية في منظومة السفر للعلاج والرعاية الصحية.

ويتمتع الطلب طويل الأجل على السفر لأغراض الرعاية الصحية بآفاق نمو قوية، كما يرتبط عادة بشريحة من المسافرين ذات قيمة مرتفعة، ومع المكانة التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والعافية والسياحة العلاجية، وشبكة طيران الإمارات التي تمتد إلى نحو 140 وجهة، توفر هذه العوامل أرضية طبيعية للشراكة ومنصة للنمو المستدام لكلا الطرفين.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل السفر لأغراض الرعاية الصحية أحد القطاعات الواعدة والمتنامية في حركة السفر الدولية، وتفتح شراكتنا مع جمعية السياحة العلاجية أمامنا مجالاً استراتيجياً للوصول إلى هذه الشريحة، وتطوير عروض أكثر ملاءمة لاحتياجاتها. ونستند في ذلك إلى قوة شبكتنا العالمية وجودة منتجاتنا وخدماتنا على الأرض وفي الأجواء، بما يمكننا من توفير تجربة سفر متكاملة للمسافرين لأغراض العلاج والعافية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة فهماً أعمق لاحتياجات هذا القطاع وأنماط السفر المرتبطة به، بما يدعم تطوير حلول وتجارب أكثر تخصيصاً، ويعزز قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو في هذا المجال على المدى الطويل».

وقال جوناثان إيدلهيت، الرئيس التنفيذي ومؤسس جمعية السياحة العلاجية: «لطالما واجهت المستشفيات والعيادات تحدياً في الوصول إلى المرضى الدوليين وبناء قنوات مباشرة معهم. ومن خلال هذه الشراكة نعمل على إنشاء مسار أكثر تكاملاً، يربط الطلب العالمي على الرعاية الصحية بناقلة جوية عالمية ومقدمي خدمات معتمدين عبر منصة Better by MTA، وسيمنح ذلك الجهات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة فرصة أكبر للوصول إلى المرضى الدوليين، والاستفادة من النمو المتسارع في هذا القطاع».

تطوير

وتهدف شراكة طيران الإمارات مع جمعية السياحة العلاجية إلى تطوير نهج منظم للتعامل مع السفر لأغراض العلاج والعافية وإطالة العمر الصحي، باعتباره شريحة استراتيجية جديدة من عملاء الناقلة. وتتعاون طيران الإمارات مع الجمعية بصفتها الناقلة المفضلة للمسافرين الدوليين لأغراض العلاج والعافية، مستفيدة من شبكتها العالمية ومكانة دبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

وبصفتها الناقل الجوي الحصري للجمعية ستعمل طيران الإمارات والجمعية على تحديد الأسواق الرئيسية وممرات السفر الطبي، لا سيما في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتطوير حلول سفر مخصصة وتجربة أكثر تكاملاً، تراعي احتياجات المرضى والأطباء المحيلين وشركات التأمين وأصحاب العمل.

وتضم شبكة جمعية السياحة العلاجية أكثر من 500 ألف عضو متخصص، إلى جانب علاقات مباشرة مع جهات حكومية في أكثر من 100 دولة، كما تشمل منصة Better by MTA المدعومة من «ماستركارد»، والتي تدمج حجوزات الرعاية الصحية مع حلول الدفع المرتبطة بالسفر.

وفي إطار الشراكة سيبحث الطرفان فرص الاستفادة من المنصة لمساعدة المسافرين على تحديد مقدمي الرعاية المعتمدين، وتنسيق ترتيبات العلاج والسفر، وإتمام المدفوعات الدولية بصورة آمنة، بما يوفر تجربة سفر علاجي أكثر سلاسة وتكاملاً من البداية إلى النهاية.