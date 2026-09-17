«دبي الملاحية» تستقبل أكبر سفينة بحوض بناء وإصلاح السفن في تاريخها

أنجزت مدينة دبي الملاحية بنجاح عملية إدخال الناقلة «إم تي كابري»، البالغ طولها 145 متراً، إلى حوض بناء وإصلاح السفن، لتصبح بذلك أكبر سفينة يتم إدخالها إلى الحوض في تاريخها.

ونفّذ فريق مكوّن من 38 موظفاً عملية إدخال السفينة إلى الحوض خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لطول السفن البالغ 135 متراً، والمسجّل عام 2020.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة دبي على خدمة مجموعة واسعة من السفن ذات المتطلبات المعقدة، مما يدعم الطلب المتزايد على الخدمات البحرية المتقدمة للصيانة والإصلاح.

ويجري حالياً تركيب نظام لمعالجة مياه الصابورة على متن «إم تي كابري»، لتنقية ومعالجة المياه المحمولة على متن السفينة، إلى جانب معالجة بدن السفينة وإجراء إصلاحات أخرى في المنشأة.

وخلال العملية، جرت مناورة «إم تي كابري» بدقة لوضعها على نظام رفع السفن في الحوض، قبل نقلها إلى منطقة الإصلاح. واكتملت هذه العملية المعقدة بأمان وكفاءة، مما يؤكد قدرة المنشأة على استيعاب السفن الكبيرة.

ويُعزز هذا الإنجاز القياسي دور مدينة دبي الملاحية في المنظومة البحرية للإمارة، ويعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخبرات والقدرات التشغيلية اللازمة لدعم مشاريع السفن الأكبر حجماً والأكثر تعقيداً.