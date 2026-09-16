«طيران الإمارات» تدعم طموح دبي لتصبح وجهة عالمية للتعليم العالي

عززت طيران الإمارات تعاونها مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبر توقيع مذكرة تفاهم، تستهدف دعم طموح الإمارة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للتعليم العالي، واستقطاب المزيد من الطلبة الدوليين وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وجرى توقيع المذكرة على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2026، ووقعها عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، والدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

وبموجب الاتفاقية ستطور طيران الإمارات برامج سفر مخصصة لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة الخاضعة لإشراف الهيئة، تتضمن أسعاراً مصممة للطلبة، وأوزان أمتعة إضافية، ومرونة أكبر في حجز الرحلات من وإلى دبي وعبر شبكة الناقلة العالمية، التي تضم أكثر من 140 وجهة، كما سيستفيد أعضاء الهيئات الأكاديمية والتدريسية من مزايا السفر التي يوفرها برنامج طيران الإمارات الأكاديمي، فيما تقدم الناقلة دعماً مخصصاً لسفر الطلبة المشاركين في برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.

وتشارك طيران الإمارات كذلك في الجولات الدولية لاستقطاب الطلبة والفعاليات العالمية، التي ينظمها برنامج «الدراسة في دبي»، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة تيكوم، للترويج للإمارة في الأسواق الرئيسية باعتبارها وجهة تعليمية عالمية.

وقال عدنان كاظم، إن الشراكة تستند إلى منظومة متكاملة تجمع بين الربط الجوي العالمي والمزايا المخصصة للطلبة والجهود الترويجية المشتركة، مشيراً إلى أن شبكة الناقلة تتيح الوصول إلى مزيد من الطلبة حول العالم وربطهم وأسرهم بدبي خلال مختلف مراحل رحلتهم الدراسية.

وأضاف أن التعاون لا يقتصر على استقطاب الطلبة، بل يسهم في بناء علاقة طويلة الأمد مع جيل جديد من المسافرين تمتد إلى ما بعد التخرج، بما يدعم قطاعات السياحة والتجارة والتعليم، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه أكد الدكتور وافي داوود أن استقطاب المواهب العالمية والاحتفاظ بها يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية التعليم في دبي 2033، مشيراً إلى أن الشراكة مع طيران الإمارات توسع نطاق الوصول إلى دبي، وتعزز ارتباطها بالأسواق الرئيسية المصدرة للطلبة الدوليين.

وتستهدف استراتيجية التعليم في دبي 2033، ضمن مبادرة «مدينة الطلبة»، رفع نسبة الطلبة الدوليين في مؤسسات التعليم العالي بالإمارة إلى 50% بحلول 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في التعليم، إلى جانب زيادة حجم السياحة التعليمية عشرة أضعاف.

وفي خطوة موازية لتعزيز منظومة السفر التعليمي، وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع ICEF، المؤسسة العالمية المتخصصة في دعم جودة ومعايير استقطاب الطلبة الدوليين، لتصبح الناقلة بموجبها شريكاً عالمياً مفضلاً للسفر التعليمي.

وتشمل الشراكة تطوير عروض سفر مخصصة للوكالات المعتمدة لدى ICEF والطلبة المتعاملين معها، إلى جانب بحث حلول لدعم الحجوزات وإدارة الحسابات للمؤسسات الأعضاء، وإطلاق حملات مشتركة تستهدف الطلبة والمتخصصين في قطاع التعليم، كما ستشارك طيران الإمارات في فعاليات ICEF الرئيسية في برلين ودبي والولايات المتحدة، وبرامج «أكاديمية ICEF»، مع تبادل الرؤى حول حركة الطلبة واتجاهات الأسواق والوجهات التعليمية.

وتعكس الشراكتان توجه دبي إلى تعزيز تكامل منظومة التعليم والسفر، وربط مؤسساتها التعليمية بالأسواق العالمية عبر شبكة طيران الإمارات، بما يدعم قدرتها على استقطاب الطلبة والمواهب الدولية، ويعزز موقعها مركزاً عالمياً للتعليم والربط الجوي في آن.