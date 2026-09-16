«إعمار العقارية» تقر توزيعات استثنائية بـ4.4 مليارات درهم للمساهمين

وافق مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء على توزيع أرباح نقدية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليارات درهم على مساهمي الشركة، بواقع 0.50 درهم للسهم الواحد، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى تعزيز العائد للمساهمين إلى جانب مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية والتطويرية.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن التوزيع الاستثنائي يأتي بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السنوية المعتادة، مشيرة إلى أن القرار يظل خاضعاً لموافقة الجمعية العمومية للشركة والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. كما أكدت أن تفاصيل تاريخ الاستحقاق وموعد صرف التوزيعات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي قرار التوزيع في وقت تواصل فيه «إعمار العقارية» تسجيل أداء مالي قوي، مدفوعاً باستمرار الطلب على مشاريعها العقارية وتوسع محفظتها من الأعمال. ووفق بيانات علاقات المستثمرين لدى الشركة، بلغت مبيعات العقارات، بما فيها المشاريع المشتركة واتفاقيات التطوير المشترك، نحو 26.6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بينما بلغ صافي الربح 11.1 مليار درهم، ووصل رصيد الإيرادات المستقبلية من المبيعات إلى 164.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بما يوفر قاعدة إيرادات مستقبلية للشركة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة نشاط «إعمار» في سوق العقارات، الذي يمثل المحور الرئيسي لأعمال المجموعة، إلى جانب أنشطتها في مراكز التسوق والضيافة والترفيه وإدارة العقارات. وتملك الشركة حضوراً واسعاً في دبي والأسواق الدولية، مع محفظة أراضٍ تقارب 590 مليون قدم مربعة في الإمارات والأسواق الخارجية الرئيسية، بحسب بياناتها الرسمية.