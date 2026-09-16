«إسعاد» و«طلبات الإمارات» تعززان مزايا حاملي البطاقة بخصم 15%

وقع مركز بطاقة «إسعاد» في القيادة العامة لشرطة دبي و«طلبات الإمارات» مذكرة تفاهم تتيح لحاملي بطاقة «إسعاد» الحصول على خصم حصري بنسبة 15% على الاشتراك السنوي في «طلبات برو»، وذلك على هامش فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2026» المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود مركز بطاقة «إسعاد» لتوسيع شبكة شراكاته مع الشركات والمؤسسات الرائدة، واستقطاب عروض ومزايا جديدة تلبي احتياجات حاملي البطاقة وتواكب أنماط حياتهم، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة لهم في القطاعات المختلفة.

ووقع مذكرة التفاهم العميد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة «إسعاد»، وسيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لـ«طلبات الإمارات»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال العميد صلاح محمد المرزوقي: إن الاتفاقية تمثل امتداداً لنهج المركز في بناء شراكات نوعية ومستدامة مع المؤسسات والشركات الرائدة، بما يوسع نطاق المزايا المتاحة لحاملي البطاقة. وأكد أن المركز يحرص على استقطاب عروض ذات قيمة مضافة، تنطلق من احتياجات حاملي البطاقة وتواكب تطلعاتهم المتجددة، مشيراً إلى أن التعاون مع «طلبات الإمارات» يضيف ميزة جديدة إلى منظومة العروض الحصرية التي يوفرها برنامج «إسعاد».

من جانبها، قالت سيمونيدا سوبوتيتش: إن الشراكة مع «إسعاد» تجسد التزام «طلبات» بتوفير مزايا عملية تسهم في جعل تفاصيل الحياة اليومية أكثر سهولة وقيمة، مؤكدة أهمية تقديم قيمة حقيقية لأفراد مجتمع دبي.

وأضافت أن الشراكة تتيح لحاملي بطاقة «إسعاد» الاستفادة من خصومات حصرية على «طلبات برو»، بالتوازي مع إتاحة عضوية «إسعاد» لموظفي «طلبات»، مشيرة إلى أن «طلبات» هي الشركة الخاصة الوحيدة التي تمنح موظفيها عضوية «إسعاد».

وتوفر عضوية «طلبات برو» مجموعة من المزايا اليومية، تشمل التوصيل المجاني والخصومات والعروض الحصرية، إضافة إلى خصم بنسبة 20% على خمس رحلات «بولت» شهرياً، وثلاثة أشهر مجانية من «أنغامي بلس»، يعقبها خصم 15% على الاشتراك الشهري.

وتعكس الشراكة توجهاً متزايداً نحو دمج المنصات الرقمية والخدمات اليومية ضمن منظومة واحدة من المزايا، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع القيمة المقدمة للمستخدمين.

وتتخذ «طلبات» من دبي مقراً رئيسياً لها، وتخدم أكثر من 7 ملايين مستخدم نشط شهرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيانات الشركة حتى ديسمبر 2025، فيما أتمت طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024.