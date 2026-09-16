شرطة دبي تعزز منظومة الأمن السياحي بخدمات ذكية في «سوق السفر العربي»

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض «سوق السفر العربي 2026» تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية الكبرى التي تستضيفها دبي، والتعريف بمنظومتها المتكاملة في مجال الأمن السياحي، وما توفره من خدمات أمنية وذكية ومبتكرة تسهم في تعزيز تجربة الزوار وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية آمنة للسياحة والأعمال. ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قطاع السفر والسياحة العالمي.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء المهيري لمنصة شرطة دبي المشاركة في المعرض، يرافقه اللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء محمد عيسى العظب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من مديري الإدارات العامة ونوابهم، حيث اطلع على أبرز الخدمات والمبادرات التي تستعرضها المنصة أمام الزوار والمتخصصين.

وأشاد المهيري بما تقدمه المنصة من حلول ذكية تسخر أحدث التقنيات لخدمة أفراد المجتمع والزوار والسائحين، مؤكداً أن الأمن يمثل ركناً أساسياً في نجاح التجربة السياحية واستدامة نمو القطاع. وأوضح أن شرطة دبي تعمل بالتكامل مع شركائها على تقديم خدمات استباقية وسلسة تعزز جودة حياة الزوار، وتيسر حصولهم على الخدمات الأمنية في مختلف مراحل رحلتهم.

واستعرضت المنصة مجسماً لمشروع المبنى الجديد لأكاديمية شرطة دبي في منطقة الروية الأولى، ضمن المشاريع الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي. ويقام المشروع على مساحة 155 هكتاراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 طالب وطالبة، ويضم مناطق سكنية وتعليمية وإدارية ورياضية، إلى جانب مركز صحي ومسرح يتسع لنحو 1000 شخص.

وتشمل المنطقة الرياضية 17 مرفقاً رياضياً، من بينها صالة رياضية مغلقة، ومسبحان داخلي وخارجي أولمبي، وملعب كرة قدم، وملاعب للبادل والتنس والكرة الطائرة، إضافة إلى فندق للفرق الرياضية يضم 26 غرفة. كما يضم المشروع ميداناً رئيسياً يستوعب 2500 شخص، ومدينة تدريب للعمليات الشرطية، ومساراً للدراجات والجري بطول 3.5 كيلومترات، مع توقع إنجاز المشروع في عام 2027.

كما سلطت المنصة الضوء على خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني، بما يتيح للمتعاملين الاطلاع على حالتهم في معظم البلاغات المالية والجنائية ومعرفة الجهات المعنية بأي إجراء، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة أو الجهات المختصة. وتأتي الخدمة ضمن جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ودعم توجهات حكومة دبي نحو تصفير البيروقراطية.

وشملت الخدمات المعروضة كذلك خدمة «عين الشرطة» التي تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن التجاوزات والظواهر السلبية عبر رسائل نصية أو صوتية أو صور ومقاطع فيديو، مع إمكانية تحديد موقع الحدث، وبما يدعم المشاركة المجتمعية في تعزيز الأمن.

وتواصل شرطة دبي خلال أيام المعرض تنظيم محاضرات توعوية للسياح حول الأمن السياحي، إلى جانب التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة e-Crime ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية، بما يعزز تكامل منظومة الأمن مع تجربة السفر والسياحة في دبي. وتنسجم هذه المشاركة مع الدور الذي يؤديه «سوق السفر العربي» كمنصة تجمع قادة وخبراء قطاع السفر والسياحة وتستعرض أحدث الحلول والابتكارات التي ترسم مستقبل القطاع.