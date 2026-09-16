«سوق السفر العربي» منصة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتنقل الذكي

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والتنقل الذكي، مدفوعة بنمو أعداد الزوار وتطور منظومة النقل والخدمات، إلى جانب تنامي توقعات المسافرين نحو تجارب أكثر سرعة وسلاسة وموثوقية. وفي هذا السياق، وقّعت «يوروبكار دبي والإمارات الشمالية»، التابعة لـ«يوروغلف للتنقل»، و«VIP Rent a Car» مذكرة تفاهم خلال «سوق السفر العربي 2026»، لتطوير تجربة التنقل في دولة الإمارات وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وتأتي الشراكة في توقيت يشهد فيه القطاع السياحي في دبي أداءً قوياً، إذ استقبلت الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي خلال أغسطس 2026، ليصل إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى نحو 6.97 مليون زائر، وفق أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. ويعكس هذا النمو اتساع الطلب على خدمات تنقل قادرة على مواكبة حركة الزوار وتوفير تجربة متكاملة تبدأ من لحظة الوصول وتستمر طوال الرحلة.

وتدشن مذكرة التفاهم مرحلة جديدة من الشراكة التي تجمع «يوروبكار» و«VIP Rent a Car» منذ عام 2023، من خلال تكامل الخبرات العالمية والقدرات التشغيلية المحلية لـ«يوروبكار» و«يوروغلف للتنقل»، مع خبرة «VIP Rent a Car» في السيارات الراقية وخدمات التنقل المتميزة. ويستهدف هذا التكامل تعزيز جودة الخدمة وموثوقيتها وتبسيط تجربة العملاء في مختلف مراحل التنقل.

وقال ماريوس أنطون، المدير العام في «يوروغلف للتنقل»، إن دبي تواصل تعزيز تنافسيتها كوجهة عالمية للسياحة والسفر، بالتوازي مع تطور احتياجات الزوار وتوقعاتهم تجاه مختلف مراحل الرحلة، مشيراً إلى أن التحول في قطاع التنقل يدفع الشركات إلى النظر إلى ما هو أبعد من المركبة نفسها، والعمل على تطوير تجربة أكثر سهولة وموثوقية وترابطاً.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً للشراكة مع «VIP Rent a Car»، وتفتح آفاقاً جديدة لتعميق التعاون، من خلال الجمع بين القدرات التشغيلية والمعايير العالمية لـ«يوروغلف» وخبرة الشركة الإماراتية في قطاع السيارات الراقية.

وتبرز قيمة الوقت كأحد المحاور الرئيسية في تطور خدمات التنقل في دبي، مع انتقال توقعات العملاء من مجرد توفير وسيلة نقل إلى الحصول على تجربة متكاملة تختصر الوقت والجهد وتمنحهم مزيداً من المرونة والراحة. ويعزز هذا التحول أهمية الحلول الذكية والتقنيات الرقمية في إدارة الرحلة، وربط مختلف مراحل التنقل ضمن تجربة أكثر كفاءة.

من جانبه، قال خالد حموديه، الرئيس التنفيذي لـ«VIP Rent a Car»، إن القطاع الخاص يؤدي دوراً مهماً في دعم مستهدفات الدولة، مؤكداً أن تطوير الخدمات وبناء الشراكات يمثلان محوراً أساسياً للارتقاء بتجربة العملاء. وأوضح أن الوقت يمثل قيمة أساسية للعملاء، ولذلك تركز الشركة على توفير تجربة تتسم بالسهولة والمرونة والموثوقية وتختصر الوقت والجهد.

وتتزامن الاتفاقية مع مرور 50 عاماً على انطلاق أعمال «يوروغلف للتنقل» في الإمارات، فيما تدير المجموعة أكثر من 12 ألف مركبة عبر 14 موقعاً، ويعمل لديها أكثر من 1200 موظف. وتمضي المجموعة نحو مرحلة جديدة ترتكز على التكنولوجيا وتطوير القدرات التشغيلية والكفاءات البشرية، بما يواكب التحول المتسارع في قطاع التنقل.

وتنسجم هذه التطورات مع الاتجاه العالمي نحو التنقل الذكي، الذي أصبح عنصراً أساسياً في تنافسية المدن والوجهات السياحية. ومع استمرار دبي في استقطاب ملايين الزوار وتطوير بنيتها الرقمية والنقلية، تتحول خدمات التنقل من قطاع مساند للسياحة إلى مكوّن رئيسي في تجربة المدينة، يعزز سهولة الحركة ويرفع كفاءة الرحلة ويدعم مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والسياحة.