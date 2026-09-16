«الإمارات دبي الوطني» يطلق تسهيلات تمويلية رقمية قصيرة الأجل لصالح «كارز 24»



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم تسهيلات تمويلية استراتيجية لشركة «كارز 24 أرابيا» بما يدعم توسعها المستمر في الإمارات. وتسهم الشراكة في ترسيخ إطار التعاون بين المؤسستين الرائدتين في السوق، بهدف إحداث نقلة نوعية في تمويل السيارات للتجار وشركاء الأعمال في الإمارات. وتأكيداً على تركيز بنك الإمارات دبي الوطني الاستراتيجي على منظومة الخدمات المصرفية الرقمية، يتيح هذا الجديد للشركات المؤهلة الوصول بسلاسة إلى التمويل، واستخدامه، وسداده، وتجديد خطوط الائتمان الخاصة بها، من خلال تجربة مصرفية رقمية بالكامل ومتوافقة مع المعايير المعمول بها، وتعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API). كما تتيح هذه الخطوة للشركاء تحسين رأس المال العامل، والحفاظ على سيولة مرنة، وتوسيع نطاق عملياتهم التجارية بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين.

وستتمكن «كارز 24 أرابيا» من خلال البنية التحتية الرقمية الرائدة والابتكارات المالية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني، من الوصول المستمر إلى عمليات إنشاء القروض واستخدامها وسدادها بشكل فوري. ومن خلال دمج إمكانيات البنك الآلية مباشرةً في منصة «كارز 24 أرابيا» الرقمية، سيقلل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) وقت المعالجة من أيام إلى ثوانٍ، ما يوفر عملية معالجة آلية بالكامل دون أي تدخل يدوي للشركاء والتجار المؤهلين. كما يوفر هذا الحل مرونة ائتمانية مستمرة، ما يتيح للشركات تحديث حدودها الائتمانية بشكل ديناميكي عند السداد بما يضمن استمرارية الزخم لأعمالها.

التسهيلات التمويلية

قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «أظهرت «كارز 24 أرابيا» نمواً مطرداً والتزاماً واضحاً برفع مستويات ومعايير شراء السيارات في الإمارات. وتعكس هذه التسهيلات التمويلية ثقتنا في مسارها والتزامنا بتقديم حلول تمويل رقمية مصممة خصيصاً لدعم طموحات عملائنا في النمو. ونحن فخورون بدعم «كارز 24 أرابيا» في مسيرتها نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات بالمنطقة».

وقال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «كارز 24 أرابيا»: «يعكس هذا التمويل حجم أعمالنا والمسار الواضح الذي نسلكه. وبصفتنا شريكاً موثوقاً، يدرك بنك الإمارات دبي الوطني طموح شركة «كارز 24 أرابيا» ومسار نموها المنضبط. وبفضل هيكلها المرن ورؤيتها المستقبلية، تشكل هذه الصفقة إنجازاً جديداً في مسيرتنا».

تمثل هذه التسهيلات التمويلية خطوة مهمة في مسيرة توسع «كارز 24 أرابيا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز مكانتها ويؤهلها للمرحلة التالية من النمو. وتؤكد اتفاقية التسهيلات بين الجانبين دور بنك الإمارات دبي الوطني في دعم الشركات الإقليمية من خلال تزويدها بحلول تمويل رقمية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.