"اينوك" و«لاندمارك» تربطان برنامجي «YES» و«شكراً» لتوسيع خيارات استخدام المكافآت

أعلنت مجموعة اينوك ومجموعة «لاندمارك» عن شراكة استراتيجية، تربط بين برنامجي مكافآت «YES» و«شكراً» في الإمارات، بما يتيح للأعضاء تحويل النقاط بين البرنامجين، والاستفادة منها عبر نطاق أوسع من الخدمات والمشتريات اليومية.

وبموجب الشراكة سيتمكن العملاء من تحويل نقاط «YES» إلى نقاط «شكراً» والعكس عبر تطبيقي البرنامجين، بما يربط شبكة اينوك من خدمات الوقود ومتاجر التجزئة وخدمات السيارات بمحفظة مجموعة «لاندمارك» الواسعة من العلامات التجارية في قطاعات الأزياء والمنتجات المنزلية والإلكترونيات وغيرها.

وسيتمكن أعضاء «شكراً» من تحويل مكافآتهم واستخدامها عبر منافذ اينوك المشاركة، بما في ذلك محطات خدمة اينوك، ومتاجر «زووم»، وخدمات المركبات من «أوتوبرو»، وخدمات فحص وتسجيل المركبات من «تسجيل»، وفي المقابل سيتمكن أعضاء برنامج مكافآت «YES» من تحويل نقاطهم، والاستفادة منها لدى العلامات التجارية المشاركة التابعة لمجموعة «لاندمارك»، بما فيها «سنتر بوينت» و«ماكس» و«هوم سنتر» و«هوم بوكس» و«بيبي شوب» و«سبلاش» و«ستايلي» و«إي ماكس».

توسيع الخيارات

وقال زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة لمجموعة اينوك: «نواصل تطوير تجربة عملائنا بما يجعلها أكثر سهولة وتكاملاً، ويمنحهم قيمة أكبر في تعاملاتهم اليومية. وتمثل شراكتنا مع مجموعة «لاندمارك» خطوة جديدة في هذا الاتجاه، إذ تتيح للعملاء استخدام مكافآتهم بمرونة أكبر عبر مجموعة واسعة من الخدمات ووجهات التسوق. ومن خلال ربط برنامج مكافآت «YES» ببرنامج «شكراً» نوسع الخيارات المتاحة لأعضائنا، ونوفر لهم تجربة رقمية أكثر سلاسة، بما يعزز عروضنا في قطاع التجزئة ويواكب تطلعات العملاء المتغيرة».

تجارب يومية

وقال راهول جاغتياني، مدير مجموعة «لاندمارك»: «إن أقوى منظومات الولاء هي تلك التي تتطور بما يواكب احتياجات العملاء. ومن خلال ربط برنامج «شكراً» ببرنامج مكافآت «YES» فإننا نعمل على توسيع نطاق الاستفادة من عروض المكافآت التي نقدمها، لنتيح للأعضاء الوصول إلى قيمة أكبر عبر مجموعة أوسع من التجارب والخدمات اليومية. وتعكس هذه الشراكة الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال ربط منظومات متكاملة ومتوافقة، حيث تجمع بين نقاط القوة لدى منصتين إقليميتين موثوقتين، وتوظف التكنولوجيا لمنح العملاء خيارات أوسع ومرونة أكبر وطريقة أبسط للاستفادة من برامج الولاء».

ومن خلال الشراكة الجديدة يمتد نطاق الاستفادة من البرنامج ليشمل مجموعة من خدمات التنقل والتجزئة والسيارات التي تقدمها اينوك في أنحاء الإمارات.