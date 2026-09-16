«الاتحاد للطيران» و«سويس بورت» توسعان شراكتهما لتشمل 40 مطاراً حول العالم



وقعت «الاتحاد للطيران» وشركة «سويس بورت»، مذكرة تفاهم خلال سوق السفر العربي لتوسيع شراكتهما الاستراتيجية، ليرتفع بذلك نطاق تقديم الخدمات من 30 إلى 40 مطاراً تتوزع عبر أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، وآسيا.

وأكد الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في «الاتحاد للطيران»، أن الاعتماد على شريك واحد في 40 مطاراً يضمن للضيوف تجربة متسقة وعالية الجودة، ويوفر التناغم اللازم لمواكبة النمو المتسارع للشركة في إطلاق وجهاتها الجديدة.

وأوضح وارويك برادي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سويس بورت»، أن هذه الشراكة تدعم مسيرة «الاتحاد للطيران» الواعدة من خلال تسخير الشبكة العالمية والقدرات التكنولوجية لتحقيق التميز التشغيلي.

وتشمل الشراكة الموسعة التعاون في مجالات المناولة الأرضية والشحن الجوي، مع إمكانية إضافة خدمات الضيافة في المطارات عبر علامة «أسباير» التابعة لـ«سويس بورت».

كما يرتكز إطار العمل المستقبلي بين الطرفين على توظيف التكنولوجيا والابتكار، واستكشاف مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، لضمان عمليات أكثر أماناً وذكاءً بالتوازي مع الاستثمار في الكوادر البشرية.