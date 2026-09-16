علامات «دناتا للسفريات» تحصد 7 جوائز



حصدت علامات مجموعة دناتا للسفريات 7 جوائز رفيعة في حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2026، في خطوة تؤكد المكانة الرائدة لوحدات المجموعة في قطاعات أعمالها.

جاء الإعلان عن الجوائز المرموقة التي تحتفي بالتميز في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، على هامش مشاركة مجموعة دناتا للسفريات، ذراع السفر في «دناتا»، في معرض سوق السفر العربي في دبي، والذي عرضت خلاله أحدث خدماتها وابتكاراتها واستثماراتها.

ويأتي الفوز بهذه الجوائز تقديراً للنجاح والنمو المتواصلين لعلامات دناتا للسفريات، والمغامرات العربية، ودناتا لإدارة السفر التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وحصدت دناتا للسفريات لقب وكالة السفر الرائدة في السعودية لعام 2026 للعام السابع على التوالي، بالتزامن مع استمرارها في توسيع نطاق حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي. كما فازت المغامرات العربية، المتخصصة في إدارة الوجهات السياحية وتنظيم الرحلات والسفاري، بثلاث جوائز، حيث فازت بجائزة أفضل شركة رحلات سفاري صحراوية في الإمارات لعام 2026، وجائزة أفضل منظم رحلات سياحية في الإمارات العربية المتحدة لعام 2026، وجائزة أفضل شركة لإدارة الوجهات السياحية في دبي لعام 2026.

وتزامن فوز المغامرات العربية بهذه الجوائز مع كشفها عن رؤيتها المستقبلية لوجهتها الصحراوية الرائدة «ذا فورت - الليسيلي»، حيث أعلنت عن مشروع ضخم لتطوير الوجهة تبلغ تكلفته 8 ملايين درهم، يستهدف تحويل الموقع إلى وجهة رائدة ترسخ معايير متفوقة جديدة في مجال السياحة الصحراوية، حيث سيضم أول مسار انزلاقي (زيبلاين) فوق الكثبان الرملية في دولة الإمارات، إلى جانب إضافة تجارب جديدة في مجالات الطعام والترفيه والثقافة، وذلك بدءاً من عام 2027.

كما حازت «دناتا لإدارة السفر» وهي ذراع المجموعة المتخصص في خدمات سفر الشركات على 3 جوائز ضمن «جوائز السفر العالمية»، شملت: جائزة الشركة الرائدة في مجال سفر الشركات في الشرق الأوسط لعام 2026، وجائزة الشركة الرائدة في إدارة السفر في البحرين لعام 2026، وجائزة الشركة الرائدة في إدارة السفر في دبي لعام 2026.

تقدير

وقال جون بيفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا للسفريات: «يسعدنا أن نرى علاماتنا التجارية، «دناتا للسفريات» و«المغامرات العربية» و«دناتا لإدارة السفر»، تحظى مجدداً بتقدير رفيع ضمن «جوائز السفر العالمية»، حيث يعكس الفوز بهذه الجوائز الرفيعة جهود أفراد فرق العمل المتميزة التي تقف وراء علاماتنا التجارية، والذين يعملون بدأب لتقديم خدمات استثنائية وتجارب سفر لا تُنسى لعملائنا في مجالات السفر، وسفريات الشركات، وإدارة الوجهات السياحية». وأضاف: «يكتسب التكريم أهمية خاصة لكونه يأتي بالتزامن مع فعاليات معرض سوق السفر العربي؛ وهو ما يمثل فرصة متميزة للاحتفاء بما حققته علاماتنا التجارية من إنجازات، في الوقت الذي نمضي فيه قدماً لتعزيز أنشطتنا وعملياتنا، من خلال الالتزام بالاستثمار في تجارب ووجهات جديدة واعتماد أحدث التقنيات وترسيخ نهج الابتكار في مختلف جوانب أعمالنا، ومواصلة التركيز على تقديم قيمة أكبر للمسافرين والشركاء، والمساهمة في صياغة مستقبل السفر انطلاقاً من الشرق الأوسط إلى العالم».

واستعرضت مجموعة دناتا للسفريات خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي مجموعة من المبادرات التي تعكس الطلب المتزايد على تجارب السفر السلسة والمميزة. وتشمل أبرز هذه المبادرات فعالية تفاعلية مستوحاة من أجواء الصحراء تقدمها «المغامرات العربية»؛ ورؤى وتحليلات حول تطور سلوكيات الحجز لدى المسافرين تقدمها منصة «بريوهاب» المتخصصة في رصد اتجاهات مناطق الجذب السياحي؛ وأحدث الابتكارات من علامات تجارية تابعة للمجموعة مثل «مرحبا» و«يالاجو» و«جولد ميدال».