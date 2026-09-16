فلاي دبي توسع شبكة الربط الجوي عبر شراكات جديدة مع الهند وأوزبكستان

غيث الغيث:

شراكات «فلاي دبي» توسع خيارات السفر وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للربط الجوي



كشفت فلاي دبي عن اتفاقيات جديدة للربط الجوي مع كل من الخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية الأوزبكية، ما يوسع شبكتها العالمية لتشمل وجهات في آسيا وأستراليا وأوروبا.

توفر هذه الشراكات لمسافري فلاي دبي إمكانية السفر إلى أكثر من 80 وجهة إضافية عبر شبكات الشركاء، وفي الوقت نفسه تتيح لعملاء الخطوط الهندية والخطوط الأوزبكية خيارات ربط مريحة إلى وجهات رئيسية ضمن شبكة فلاي دبي عبر دبي، مع ميزة السفر بتذكرة واحدة مع الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية.

ومع هذه الاتفاقيات الجديدة، تضم شبكة الربط الجوي لفلاي دبي اليوم 46 اتفاقية شراكة، ما يعزز الدور الاستراتيجي للناقلة في دعم الربط الجوي لدبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للسفر والتجارة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «تُعد شراكاتنا الجديدة مع كل من الخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية الأوزبكية خطوة مهمة في استراتيجية توسيع شبكة فلاي دبي، حيث توفر لمسافرينا خيارات أوسع عند السفر عبر دبي. إذ تتيح لنا الوصول إلى أسواق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا، بينما توفر الخطوط الجوية الأوزبكية ربطاً بأسواق حيوية في آسيا الوسطى وروسيا وأوروبا؛ ما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً يربط بين الشرق والغرب، ويدعم قدرتنا على تعزيز الربط مع الأسواق الدولية الرئيسية».

ومن خلال شراكتنا مع الخطوط الجوية الهندية سيتمكن عملاء فلاي دبي من الوصول إلى وجهات هندية رئيسية تشمل بنغالور، وتشيناي، وشانديغار، وغوا، وجايبور، وبوني، وفاراناسي، بالإضافة إلى وجهات دولية تشمل بالي، ومدينة هو تشي منه، وهونغ كونغ، وكوالالمبور، وموريشيوس، وملبورن، وسيؤول، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو.

ومن جهته قال نيبون أغاروال، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الهندية: «نعمل في الخطوط الجوية الهندية على توسيع شراكاتنا بثبات مع شركات طيران رائدة حول العالم، وذلك لمنح عملائنا إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية أوسع، مع توفير خيارات سفر متنوعة ورحلات ربط مرنة تمتد إلى ما وراء وجهاتنا المباشرة. وتعزز شراكتنا مع فلاي دبي فرص الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه عبر دبي، كما تتيح لنا الترحيب بعملاء فلاي دبي على متن شبكتنا الدولية المتنامية. وبينما نواصل رحلة التحول التي بدأناها، نتطلع إلى تعريف المزيد من المسافرين بخدماتنا الجديدة وبدفء الضيافة الهندية الأصيلة عبر عدد متزايد من الوجهات».

وفي الوقت نفسه، ستوفر الخطوط الجوية الأوزبكية رحلات ربط للمسافرين عبر طشقند إلى مدن مثل إيركوتسك وكراسنويارسك وموسكو، وإلى بوابات أوروبية رئيسية تشمل فرانكفورت ولندن وميلانو وميونيخ وباريس وروما، بالإضافة إلى وجهات أوزبكية شهيرة مثل بخارى وفرغانة وأورجينتش.

وقال شوخرات خودايكولوف، رئيس مجلس إدارة «الخطوط الجوية الأوزبكية»: «نحن سعداء بهذا التعاون الجديد مع فلاي دبي، إذ ستمكننا الاتفاقيات التجارية الموقعة بين شركتينا من الاستفادة من نقاط القوة في شبكات وجهاتنا، وتوسيع خيارات السفر المتاحة لركابنا، وجعل السفر الدولي أكثر راحة ومرونة. ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستخلق فرصاً جديدة للمسافرين وتساهم في تعزيز مكانة أوزبكستان كأحد مراكز الطيران الرئيسية في آسيا الوسطى».

وسيستمتع المسافرون الذين يواصلون رحلاتهم عبر شبكة فلاي دبي بتجربة سفر متميزة على متن أسطول الشركة الحديث من طائرات بوينغ 737. ففي درجة الأعمال، يمكن للمسافرين الاسترخاء على مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة، والاستمتاع بخدمات عالية وتذوق قوائم طعام مستوحاة من مطابخ عالمية. أما في الدرجة السياحية، فيحظى الركاب بالراحة بفضل المقاعد المصممة هندسياً ومساند الرأس الجلدية القابلة للتعديل، مع إمكانية الاختيار من بين تشكيلة متنوعة من خيارات الطعام المجانية والاستمتاع بساعات من الترفيه على متن الطائرة.

ومنذ بدء عملياتها في عام 2009، نجحت فلاي دبي في بناء واحدة من أوسع شبكات الطيران في المنطقة، حيث تغطي أكثر من 120 وجهة، وأطلقت رحلات إلى أكثر من 100 وجهة في أسواق لم تكن تتمتع سابقاً برحلات جوية مباشرة مع دبي أو تكن مشمولة بخدمات الناقلات الوطنية الإماراتية.

ومن خلال شراكات الربط واتفاقيات الرمز المشترك تتيح فلاي دبي لمسافريها الوصول إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم، ما يعزز من دورها كناقلة ربط محورية وحلقة وصل حيوية بين الثقافات والاقتصادات حول العالم.