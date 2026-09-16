«لِعماد» ترفع حصتها في موانئ أبوظبي إلى 98.5 %



أعلنت شركة العماد القابضة – لِعماد، نجاح عرض الشراء الاختياري المقدم للاستحواذ على أسهم مجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بعد انتهاء الفترة النظامية للعرض الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026.

وقالت الشركة في بيان لها: إنه عند إتمام تسوية العرض سترتفع حصتها في مجموعة موانئ أبوظبي إلى أكثر من 98.5 %، مقارنة بحصتها الحالية البالغة 75.4 %.

وأوضحت أنه تم استيفاء جميع شروط العرض، باستثناء الإخطارات المعتادة المطلوب تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرة إلى أن عملية التسوية وسداد قيمة الأسهم للمساهمين وتسجيلها باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) ستتم في موعد أقصاه 9 أكتوبر 2026.

وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة لِعماد، قد قدمت العرض في 18 أغسطس 2026، حيث استمرت فترة قبول العرض حتى 15 سبتمبر.

وبينت لِعماد أنها عينت شركة «روث شايلدز آند كو ميدل إيست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.

كما عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي مديرين رئيسيين للصفقة، والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة مديراً رئيسياً مشاركاً، والدولية للأوراق المالية مديراً مشاركاً للعرض، وشركة آلن أفري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي مستشاراً قانونياً للصفقة.

وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ» قد قدمت في أغسطس الجاري عرضاً للاستحواذ على أسهم موانئ أبوظبي غير المملوكة لها، والبالغة آنذاك نحو 24.58 % من رأسمال المجموعة، بما يعادل نحو 1.25 مليار سهم، بسعر 6.25 دراهم للسهم.

وأوصى مجلس إدارة موانئ أبوظبي المساهمين بقبول العرض، فيما أعلنت المجموعة الأسبوع الماضي استيفاء جميع الشروط الأساسية المتعلقة به.