المؤشرات الأوروبية خضراء مدعومة بمكاسب التعدين والبنوك



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، مدعومة بمكاسب قطاعي التعدين والبنوك. وتعافت الأسهم الأوروبية ​بعد تراجع استمر لجلستين، بعدما ‌أدى توقف ​ارتفاع أسعار النفط إلى دعم شهية الإقبال على المخاطرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 636.81 نقطة بحلول ⁠الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وشهدت معظم البورصات الرئيسية بالمنطقة ارتفاعاً أيضاً، وزاد المؤشر داكس الألماني 0.4 %.

وتتجه الأنظار إلى قرار ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب صدوره في وقت لاحق. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة ‌93 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 ‌نقطة أساس. ودفع ‌ارتفاع التضخم الناجم عن حرب إيران الأسواق إلى إعادة تقييم ​توقعات أسعار ‌الفائدة.

وهبطت أسعار ​النفط اليوم الأربعاء 0.6 ⁠%، ولذلك تعافت أسهم الشركات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الخام. وجاء المؤشر الفرعي للبنوك من ​بين ⁠أكبر ⁠الرابحين، وارتفع سهم باركليز 1.4 %، وستاندرد اند تشارترد 1.7 %. وتسببت هذه الأسهم في الضغط على المؤشر ستوكس 600 لينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.

وأبقت شركة بابكوك الدولية على توقعاتها للأداء السنوي، وارتفع سهم المجموعة البريطانية المتخصصة في الدفاع والهندسة ‌2.5 %.

ورغم أن بارات ريدرو البريطانية للتشييد خفضت أهدافها ​لعمليات إتمام بناء المنازل للسنة المالية 2027، وعزت ذلك إلى تأخيرات في التخطيط وانخفاض عدد مواقع البيع الجديدة، فقد ارتفع سهمها 5.1 %.