«بالمز الرياضية» تجدد عقد برنامج الجوجيتسو المدرسي بقيمة 600.5 مليون درهم



أعلنت شركة بالمز الرياضية ش. م. ع، إحدى شركات الشركة العالمية القابضة (IHC) والشركة الرائدة في مجال إدارة التدريب والمزود الرئيسي للخدمات التدريبية الرياضية في دولة الإمارات، عن تجديد عقدها مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برنامج الجوجيتسو المدرسي لمدة ثلاث سنوات إضافية، اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد المجدد 600.5 مليون درهم إماراتي، بما يعكس استمرار التعاون طويل الأمد بين بالمز الرياضية ووزارة التربية والتعليم، والالتزام المشترك بتعزيز دور الرياضة والنشاط البدني كجزء أساسي من المسيرة التعليمية والتنموية للطلبة في دولة الإمارات.

وبموجب العقد المجدد، ستقوم بالمز الرياضية بنشر 488 مدرباً ومدربة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والمتخصصين في رياضة الجوجيتسو في 279 مدرسة، لتقديم برامج تدريبية متخصصة ومنهجية يستفيد منها نحو 150 ألف طالب وطالبة.

ويُعد برنامج الجوجيتسو المدرسي واحداً من أبرز المبادرات الرياضية المدرسية في دولة الإمارات، إذ يتجاوز أثره تطوير القدرات البدنية والفنية للطلبة، ليشمل ترسيخ مجموعة من القيم والمهارات الحياتية المهمة، من بينها الانضباط والمرونة والثقة بالنفس والاحترام والالتزام والعمل الجماعي، بما يسهم في إعداد أجيال مستقبلية تتمتع بالصحة والقدرة والكفاءة والشخصية المتوازنة.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: «نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل لأبناء وبنات الوطن، وإيمانها الراسخ بأن الاستثمار في تطوير مهارات وقدرات بناتنا وأبنائنا يمثل ركيزة أساسية في بناء أجيال قوية وقادرة على صناعة المستقبل. كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم على ثقتها المستمرة في بالمز الرياضية، وتجديد هذه الثقة من خلال إسناد تنفيذ هذا البرنامج الوطني الفريد والمؤثر إلينا لمدة ثلاث سنوات إضافية».

وأضاف درويش: «برنامج الجوجيتسو المدرسي يتجاوز مفهوم ممارسة الرياضة أو تعلم مهارة قتالية؛ فهو برنامج يسهم في بناء الشخصية وتعزيز الانضباط والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات منذ سن مبكرة. وعلى مدار السنوات الماضية، لمسنا عن قرب الأثر الإيجابي الذي يمكن للجوجيتسو أن يتركه في حياة الطلبة على المستويين البدني والشخصي. وإننا فخورون بمواصلة هذه المسيرة والمساهمة في إعداد جيل يجسد قيم دولة الإمارات وطموحها وعزيمتها».

ويضمن تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات استمرارية البرنامج الذي أصبح أحد المكونات المهمة لمنظومة الرياضة في الدولة. ومن خلال كوادر تدريبية مؤهلة ومنهجية تدريب متكاملة، وستواصل بالمز الرياضية العمل بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والتطوير الفني للطلبة في المدارس المشاركة.