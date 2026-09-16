تعاون بين غرفة رأس الخيمة والاتحاد التركي للمشاريع والأعمال



أبرمت غرفة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون، مع الاتحاد التركي للمشاريع والأعمال (TÜRKONFED)، وقعها عن الغرفة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وعن الاتحاد التركي سليمان سونميز رئيس الاتحاد، بحضور ياسر عبداللَّه الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وأردا باتو الأمين العام وعضو مجلس إدارة الاتحاد. تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية تركيا.

وأكد محمد مصبح النعيمي، إن عقد اتفاقية تعاون مع الـ «TÜRKONFED»، يُعد خطوة استراتيجية ممتازة لمجتمع الأعمال بإمارة رأس الخيمة، حيث يُعد هذا الاتحاد من أكبر المنظمات الاقتصادية غير الحكومية والمستقلة في تركيا، ويمثل أكثر من 31 اتحاداً فرعياً وأكثر من 300 جمعية، ويضم ما يزيد على 100 ألف شركة من كبرى الشركات التركية بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في جميع الولايات التركية الـ 81، مؤكداً أن تلك الاتفاقية ستسهم في فتح قنوات اتصال فعالة، تخدم قطاع الأعمال والمشاريع الكبيرة والناشئة والصغيرة والمتوسطة بالإمارة.