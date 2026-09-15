أحمد بن سعود يزور جناح رأس الخيمة في «سوق السفر العربي»

زار الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مرجان»، جناح إمارة رأس الخيمة المشارك في معرض «سوق السفر العربي»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 17 الجاري.

واطّلع الشيخ أحمد بن سعود على ما يعرضه الجناح، الذي يجمع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ومجموعة «مرجان»، وعدداً من الشركاء الرئيسيين للوجهة، من بينهم «وين جزيرة المرجان»، إلى جانب عدد من الجهات العارضة الأخرى من قطاعات السياحة والضيافة في الإمارة.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود أن الإمارة تمضي بخطى واثقة وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نحو ترسيخ مكانتها وجهةً مفضلة للعيش والسياحة والاستثمار وممارسة الأعمال، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، لافتاً إلى أن مشاركة رأس الخيمة في معرض «سوق السفر العربي» تعكس حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات العالمية المتخصصة في القطاع.

تطور متسارع

وقال الشيخ أحمد بن سعود: إن ما تشهده رأس الخيمة اليوم من تطوّر متسارع في قطاعي السياحة والضيافة، ومشاريع كبرى تستقطب أبرز العلامات العالمية، يعكس طموح الإمارة لتعزيز تنافسيتها وجهةً سياحيةً متكاملة وقادرة على استقطاب الزوار والاستثمارات من مختلف الأسواق، ونواصل العمل على توسيع وتنويع التجارب التي تقدمها الإمارة، بما يعزز جاذبيتها، ويدعم حضورها المتنامي على خريطة السياحة العالمية.

واطّلع الشيخ أحمد بن سعود خلال جولته في الجناح على أبرز المشاريع والتطورات والتجارب السياحية والضيافية عالمية المستوى التي تستعرضها الجهات المشاركة، وما تعكسه من تنوع في المنتج السياحي للإمارة وتوسع في وجهاتها ومرافقها السياحية والفندقية.