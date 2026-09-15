"دبي للسلع" تطلق شراكة لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق المشتقات



أعلنت شركة "تاتا للخدمات الاستشارية" (تي سي إس) ، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، عن شراكة استراتيجية مع بورصة دبي للذهب والسلع، لتحديث بنيتها التحتية للسوق وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تطبيق حل متكامل من الجيل التالي للتداول والمقاصة والرقابة، بما يدعم طموحاتها للنمو ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للمشاركين في الأسواق الإقليمية والدولية .

وستسهم المبادرة التحولية في ترسيخ قاعدة تقنية أكثر مرونة للتوسع لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يدعم خطط نموها المستقبلية، ويرتقي بكفاءتها التشغيلية، ويسرّع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. كما يعزز قدرة البورصة على مواكبة احتياجات المشاركين في السوق إقليمياً ودولياً، عبر فئات الأصول الراسخة والناشئة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر "تاتا للخدمات الاستشارية" منصة تداول متكاملة وعالمية المستوى، من خلال الجمع بين الحلول.

وتتضمن الحلول منصة "تي سي إس بانكس™" للبنية التحتية للأسواق، لتنفيذ عمليات المقاصة من خلال الطرف المقابل المركزي؛ منصة "كوارتز™" للرقابة، لمراقبة السوق ورصد حالات التلاعب والاحتيال والأنشطة غير الاعتيادية؛ منصة "تي سي إس بانكس" لتداول الأوراق المالية، بما يمكّن المشاركين في السوق من تداول مجموعة متنوعة من فئات الأصول؛ بوابة "كوارتز" التابعة لتاتا للخدمات الاستشارية، لتوفير الربط بالسوق وفق المعايير المعتمدة في القطاع، إلى جانب إمكانات إعداد التقارير والتحليلات واتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي؛ حلول التداول في البورصة ومطابقة الأوامر، التي يوفرها شريك عالمي متخصص في تقنيات البورصات.

منتجات مبتكرة

وقال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "استناداً إلى الزخم الذي حققته بورصة دبي للذهب والسلع أخيراً، بما في ذلك مستويات التداول المرتفعة خلال عام 2025 وإطلاق منتجات مبتكرة مثل عقد الذهب الفوري (T+0)، نواصل تطوير بنيتنا التحتية لضمان استفادة أعضائنا من أدوات إدارة المخاطر التي يحتاجونها للتداول بثقة. وستسهم شراكتنا مع تاتا للخدمات الاستشارية في إرساء الأساس التكنولوجي للمرحلة المقبلة من نمونا، وتعزيز عروضنا في مجالات الطاقة والعملات والأسهم والمعادن الثمينة، إلى جانب توسيع قدرتنا على تطوير منتجات جديدة وطرحها في السوق. وتُعد دبي اليوم أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال، وسنواصل تطوير وتعزيز بنيتنا التحتية للسوق بما يواكب هذه المكانة، مع ربط المزيد من المشاركين الإقليميين والدوليين بالمنتجات والتكنولوجيا وحلول الاتصال التي يحتاجونها للوصول إلى الفرص العالمية".

تسارع الابتكار

وقال آر. فيفيكاناند، رئيس مجموعة منتجات ومنصات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين لدى "تاتا للخدمات الاستشارية": "تقف البنية التحتية للأسواق المالية اليوم عند منعطف محوري، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين تسارع وتيرة الابتكار ومتطلبات القدرة على الصمود والأمن والمتانة التشغيلية. ومن خلال الجمع بين قدرات منصتَي (تي سي إس بانكس) و(كوارتز) وحلول شركائنا، نساعد بورصة دبي للذهب والسلع على بناء منصة حديثة وقابلة للتوسع، تسهم في تسريع النمو، وتمكين ابتكار المنتجات، ودعم التوسع في فئات الأصول من الجيل المقبل. وتمنحنا خبرتنا الواسعة في توفير حلول حيوية للعمليات الأساسية في عدد من الأسواق العالمية، منها منطقة الشرق الأوسط، مكانةً متميزة تؤهلنا لدعم بورصة دبي للذهب والسلع في مسيرة تحولها، وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات أسواق المستقبل".