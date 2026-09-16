طيران الإمارات توسع شراكاتها العالمية بـ 11 اتفاقية جديدة

وقّعت طيران الإمارات 11 اتفاقية شراكة أمس، خلال اليوم الثاني من سوق السفر العربي 2026 في دبي، لتعزيز تعاونها مع 7 وجهات، وفتح آفاق جديدة أمام شرائح مختلفة من العملاء، ودعم نموها عبر شبكة الناقلة العالمية، إلى جانب توسيع اتفاقيات الربط الجوي والمشاركة بالرمز مع ناقلات شريكة.

إلى ذلك، زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش جناح طيران الإمارات حيث اطّلع على منتجات الناقلة، واستمع إلى شرح حول أحدث ابتكارات المقصورات والتحسينات التي أدخلتها الناقلة على تجربة المسافرين.

وجددت طيران الإمارات وهيئة ترويج السياحة في سريلانكا شراكتهما، امتداداً للتعاون الذي بدأ بين الجانبين في عام 2022. وبموجب الاتفاقية، ستواصل طيران الإمارات الاستفادة من شبكتها التي تضم نحو 140 وجهة للترويج لسريلانكا أمام جمهور عالمي، ودعم نمو أعداد الزوار إليها.

واستقبلت سريلانكا أكثر من 2.3 مليون سائح دولي العام الماضي، بزيادة 15.1 %، مقارنة بمليوني سائح في العام السابق.

أسواق مختارة

ووقعت طيران الإمارات وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أعداد الزوار، وتنشيط حركة السفر إلى الإمارة من أسواق مختارة ضمن شبكة الناقلة العالمية.

وسيتعاون الجانبان لاستكشاف فرص تنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية في أسواق مختارة، تشمل حملات تسويقية وإعلانية مشتركة، وبرامج رحلات تعريفية مخصصة لشركاء قطاع السفر ووسائل الإعلام.

ووقعت طيران الإمارات وهيئة السياحة الوطنية اليابانية مذكرة تفاهم جديدة، لتعزيز الترويج السياحي، وتشجيع حركة السفر بين اليابان ودبي ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وتواصل طيران الإمارات استثماراتها في السوق اليابانية، من خلال رحلات مباشرة إلى ناريتا وهانيدا وكانساي، ومن المتوقع أن يصل عدد رحلاتها إلى 28 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر 2026.

وامتداداً لسنوات من التعاون الناجح، جددت طيران الإمارات ومؤسسة المالديف للتسويق والعلاقات العامة، شراكتهما لدعم نمو السياحة الوافدة إلى المالديف من مختلف أنحاء شبكة الناقلة العالمية.

وتؤكد الشراكة الاستراتيجية التزام طيران الإمارات بدعم السياحة إلى هذه الوجهة، التي تشكل جزءاً من شبكة الناقلة في غرب آسيا والمحيط الهندي منذ عام 1987.

ووقعت طيران الإمارات أيضاً مذكرة اتفاق مع إدارة رعاية العمال في الخارج في الفلبين، لتعزيز الدعم المقدم للعمال الفلبينيين في الخارج وأسرهم. وسيبحث الجانبان مجالات التعاون المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية، والمساعدة في حالات العودة إلى الوطن، وإعادة الاندماج، وسبل كسب العيش، والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، بما في ذلك دعم أنشطة الإدارة الموجهة للمجتمعات الفلبينية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

التعاون المؤسسي

ووقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة وطيران الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف، وتقديم مزايا وخدمات تفضيلية، تسهم في الارتقاء بجودة حياة منتسبي القيادة.

وتشمل المذكرة تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والتجارب المؤسسية لدى الطرفين، ودعم المبادرات التي تحقق قيمة مضافة للموظفين، بما يعزز كفاءة الأداء، ويسهم في تطوير بيئة العمل، وترسيخ شراكة فاعلة تحقق تطلعات الجانبين.

كما تعمل طيران الإمارات ومجموعة ديرتور على توسيع شراكتهما طويلة الأمد في أوروبا. وستعزز الاتفاقية التعاون على مستوى المجموعة، وتوسع إتاحة منتجات طيران الإمارات عبر قنوات مبيعات «ديرتور»، وتسرّع اعتماد قدرات التوزيع الجديدة، بما يوفر للعملاء محتوى أوسع، وخيارات محسنة للحجز.

ووقعت طيران الإمارات شراكات استراتيجية مع هيئة السياحة في بولونيا «Bologna Welcome»، وهيئة السياحة في بارما «Parma Welcome»، للترويج لمنطقة إميليا رومانيا الإيطالية أمام المسافرين الدوليين.

كما وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع «سيسالبينا تورز»، إحدى أبرز شركات إدارة السفر في إيطاليا، لتعزيز دورها في حركة سفر أطقم القطاع البحري، التي تعد من أكثر قطاعات السفر تخصصاً.

ووقعت الخطوط الجوية الكويتية وطيران الإمارات مذكرة تفاهم لتوسيع شراكة الإنترلاين الحالية، وتحويلها إلى اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز.