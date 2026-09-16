تحالف «العربية للطيران» يبدأ تشغيل الرحلات من مطار الملك فهد

أعلن تحالف «العربية للطيران» عن موعد بدء تشغيل الرحلات الجوية من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وذلك بعد أن تسلّم تحالف «العربية للطيران» المكون من مجموعة «العربية للطيران»، ومجموعة «نسما»، وشركة «كن القابضة» ذات أغلبية سعودية، شهادة المشغل الجوي AOC، من الهيئة العامة للطيران المدني أول من أمس. وستبدأ الناقلة توفير رحلات مباشرة للمسافرين إلى 3 وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والمدينة المنورة انطلاقاً من مطار الملك فهد الدولي اعتباراً من 20 سبتمبر 2026.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يمثل بدء عملياتنا التشغيلية انطلاقاً من مطار الملك فهد الدولي محطة استراتيجية في مسيرة نمو مجموعة العربية للطيران، ويعكس التزامنا بتوسيع خيارات سفر جوية اقتصادية وموثوقة للمسافرين في المملكة. ونتقدم بالشكر من الهيئة العامة للطيران المدني ومطارات الدمام ونتطلع قدماً لبدء رحلاتنا قريباً».

وأضاف: «نهدف من خلال نموذج أعمالنا التشغيلي القائم على مبدأ القيمة المضافة للمسافرين إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً ». وستبدأ الناقلة تسيير رحلتين يومياً من الدمام إلى كل من الرياض وجدة، إلى جانب رحلة يومية إلى المدينة المنورة، بما يوفر للمسافرين خيارات سفر جديدة.